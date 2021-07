Ebay-Geschäfte mit gefälschten Handy-Akkus: 42-Jähriger vor Gericht

Ein Mann soll auf der Onlineplattform Ebay gefälschte Handy-Akkus zum Verkauf angeboten haben. Jetzt steht der 42-Jährige deshalb vor Gericht.

Unter anderem muss er sich in zwei Fällen wegen strafbarer Kennzeichenverletzung verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, Anfang Mai 2019 bei einer Firma in Hongkong 200 gefälschte und mit dem Logo der Firma Samsung versehene Akkus bestellt haben, um diese über seinen Ebay-Account und die Onlineplattform seines Unternehmens an gutgläubige Abnehmer zu verkaufen.

Bei der Einfuhr nach Deutschland wurde die Ware vom Zoll am Flughafen Köln/Bonn beschlagnahmt.

Am 6. August 2019 soll er zudem in seinen Geschäftsräumen diverse – ebenfalls gefälschte und nicht lizensierte – Technikprodukte der Firma Samsung zum Weiterverkauf gelagert haben, darunter 24 Kopfhörer, 282 Ladegeräte und rund 670 Akkus.

Am Dienstag muss er sich vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. (jek)