Drittes Geschlecht: So viele Hamburger:innen meldeten sich 2022 als divers

Seit 2019 können Menschen sich im Geburtenregister nachträglich als divers registrieren lassen. Die Eintragung des sogenannten dritten Geschlechts wird dennoch in Hamburg eher selten genutzt: Im ersten Halbjahr 2022 haben sich bisher vier Bürger:innen offiziell als divers eintragen lassen.

Mann oder Frau – seit drei Jahren müssen sich Menschen bei der Eintragung auf dem Standesamt nicht mehr zwischen diesen beiden Geschlechtern entscheiden. Sie können im Geburtenregister stattdessen auch die Kategorie divers wählen.

Vier Hamburger:innen meldeten sich 2022 offiziell als divers

Wie ein Sprecher des zuständigen Bezirksamtes Harburg mitteilte, haben das auch 2022 wieder einige Hamburger:innen genutzt. So haben im ersten Halbjahr dieses Jahres vier Menschen die Angaben in ihrem Geburtenregister offiziell zu divers ändern lassen. Die Änderungen wurden in den Bezirken Wandsbek, Harburg und Nord registriert. Bis Ende 2021 hatten sich insgesamt 22 Menschen in Hamburg auf das dritte Geschlecht festgelegt.

Wie viele Menschen im ersten Halbjahr 2022 ihr Geschlecht von männlich zu weiblich oder umgekehrt ändern ließen, war der Behörde nicht bekannt. Für ihre Neugeborenen haben zwischen Januar und Juni keine Eltern die Angabe divers bei der Eintragung des Geschlechts genutzt.

Der Bundestag hatte 2019 eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, nach der für intersexuelle Menschen die Option der Eintragung als divers besteht. Die bisherige Pflicht, einen Menschen dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen, wurde darin als Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht und das Diskriminierungsverbot gewertet. (ng/dpa)