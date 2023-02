Keine Jobanzeige ohne den Zusatz „m/w/d“ – aber wie viele Menschen sind tatsächlich „d“, also divers? Seit 2019 müssen Standesämter das dritte Geschlecht als Personenstand anbieten, aber nur eine verschwindende Zahl von Hamburgern nutzt diese Möglichkeit. Das liegt auch an einer Besonderheit des Gesetzes. Die queerpolitische Sprecherin der Linken in Hamburg kritisiert: „Das würden mehr Menschen nutzen, wenn die Hürden nicht so hoch wären.“

Im vergangenen Jahr haben sich vier Erwachsene als „divers“ bei Hamburger Standesämtern eintragen lassen, drei im Bezirk Nord, einer in Wandsbek. In diesem Jahr bisher eine Person, im Bezirk Wandsbek. Alle anderen Bezirke melden für 2021 und 2022 null Eintragungen.

Hamburg: Kaum Eintragungen als „divers“ bei Standesämtern

Die Zahlen waren von Anfang an gering: Ende 2019 gab es in Hamburg ingesamt 11 Personen mit dem Geschlecht „divers“, im Januar 2021 acht. Mit den neu registrierten fünf Personen sind es derzeit also 13 Menschen – von 1,8 Millionen Bewohnern.

Angesichts der erbitterten gesellschaftlichen Debatte um biologische Geschlechter, Unisextoiletten und gendersensible Sprache erscheint die Zahl der tatsächlich Betroffenen verschwindend gering – auf den ersten Blick. Denn: Als „divers“ dürfen sich laut Personenstandsgesetz nur Menschen eintragen lassen, die medizinisch nachweisbar sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. Ein „uneindeutiges Genital“ ist aber eine sehr selten vorkommende Anomalie: Unter Hamburgs Neugeborenen wurde seit Einführung des „dritten Geschlechts“ kein einziges Baby als „divers“ registriert.

Offizielle Änderung in „divers“ hat viele Hürden

Eine biologische Frau, die 2020 gegen die engen medizinischen Vorgaben vor den Bundesgerichtshof zog, scheiterte: „Eine lediglich empfundene Intersexualität“ sei „nicht ausreichend“, um sich nach dem Personenstandsgesetz als divers eintragen zu lassen, urteilte das Gericht. Menschen, die sich nur „divers“ fühlen, sollen den Umweg über das Transsexuellengesetz gehen, so der BGH. Das sieht aber erhebliche Hürden für eine offizielle Änderung in „divers“ vor, etwa den Nachweis jahrelangen Leidens sowie diverse teure Gutachten.

Carola Ensslen, queerpolitische Sprecherin der Linken in der Bürgerschaft, macht diesen umständlichen juristischen „Schlenker“ für die geringe Zahl der als „divers“ registrierten Personen in Hamburg verantwortlich: „Das würden mehr Menschen nutzen, wenn die Hürden nicht so hoch wären.“

Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, dass Änderungen des Personenstands bei Standesämtern „grundsätzlich per Selbstauskunft möglich“ werden sollen. Einen Gesetzesentwurf gibt es aber noch nicht.