Drei Jahre Bauzeit: Neuer Wohnkomplex in Hamburg ist fertig

Winterhude hat einen neuen Wohnkomplex: Das Quartier „Ipanema“ wirbt mit öffentlich geförderten und frei finanzierten Mietwohnungen. Durch eine eigene App und E-Bike-Ladesäulen soll der Komplex schmackhaft gemacht werden – doch die Mietpreise muss man sich erstmal leisten können.

2020 begannen die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Oberpostdirektion am Überseering 30 in Winterhude, jetzt sind die Apartments bezugsfertig. In den geschwungenen Gebäuden mit viel Grün drumherum befinden sich 366 frei finanzierte Wohnungen vom Unternehmen Quantum sowie 157 öffentlich geförderte Mietwohnungen der SAGA.

Winterhude: So viel kosten die Wohnungen am Überseering

Letztere sind bereits alle vergeben, die Quadratmeterpreise liegen bei akzeptablen 8,50 Euro. Bleiben noch die frei finanzierten Mietwohnungen. Und die haben es in sich. 17 bis 23 Euro pro Quadratmeter, die Größen variieren zwischen einem und fünf Zimmern (33 bis 160 Quadratmeter). Eine Wohnung mit 90 Quadratmetern im dritten Stock kostet etwa 2075 Euro, 40 Quadratmeter liegen dort bei 930 Euro. Wer ganz oben wohnen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen: Für 63 Quadratmeter (fünfter Stock) fallen 1500 Euro an. Selbst im Hochparterre kosten 39 Quadratmeter 890 Euro.

Im fünften Stock blickt man sogar noch ins Grüne. PEG Hamburg / dreidesign Im fünften Stock blickt man sogar noch ins Grüne.

Dafür winkt Quantum mit Extras: Einbauküche, viel Grün, E-Bike-Ladestation, Lastenrad-Sharing, Packstation, eigene App für die Organisation von Mietunterlagen, das Öffnen der Türen und den Kontakt zur Verwaltung. Seit Novemberbeginn ziehen die ersten Bewohner sukzessive ein. Fast die Hälfte der frei finanzierten Wohnungen sind allerdings noch frei.

Im zum Komplex gehörenden zwölfstöckigen Büroneubau soll Ende 2024 die Hamburger Behrenberg Bank ihren neuen Hauptsitz eröffnen. Außerdem gibt’s eine Kita und eine Tiefgarage mit 73 Stellplätzen. (prei)