Drachenboot Cup: Hier schwitzen „Hamburger Originale“ für den guten Zweck

Paddeln für den guten Zweck: Am 9. Juni lädt Michael Stich wieder zum Drachenboot Cup auf der Binnenalster. Der ehemalige Tennis-Profi veranstaltet das Spektakel mit seiner „Michael Stich Stiftung“ jetzt schon zum 17. Mal. Promis und Hamburger Unternehmer rudern dann wieder um die Wette – ihr Startgeld kommt HIV-infizierten und an AIDS erkrankten Kindern zugute.

Auf einer Strecke von 200 Metern treten bis zu 18 Teams mit jeweils 18 Paddlern gegeneinander an und kämpfen um die begehrte Trophäe. Am Sonntag trainierte die Initiative „Hamburger Originale“ schon fleißig: Sie besteht aus Hamburger Unternehmern, die mit ihren privat finanzierten Aktionen die Hansestadt schöner gestalten will und sich auch sozial engagiert.

Gut gelaunt bei der Sache: die „Hamburger Originale" beim Rudern.

18 von ihnen saßen Sonntag im Boot und machten sich fit. Mit dabei ist unter anderem Hubert Neubacher, Inhaber von „Barkassen-Meyer“.

Und das Beste ist: Der Spaß steht bei dem Ganzen im Vordergrund. Da macht es auch nichts, dass einige der Teilnehmer vorher noch nie in einem Kanu saßen. (mp)