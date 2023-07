Dom, Freiluftkino und Festival: Das erwartet Sie am Wochenende

Es sind Sommerferien in Hamburg und das nächste Wochenende steht schon vor der Tür. Und auch, wenn das Wetter aktuell nur verhalten sommerlich ist, kann das Ende der Woche wieder hervorragend genutzt werden. Von Jahrmarkt über Festival bis Kino: Die MOPO verrät Ihnen die heißesten Tipps.

Der Frühlingsdom ist gefühlt noch gar nicht so lange her, da geht es auch schon in die nächste Runde. Am Freitag startet der Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld. Schmalzgebäck, Karussell und Bogenschießen: Hier bleiben keine Wünsche offen. Der Dom geht noch bis zum 20. August und ist montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 15 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr geöffnet.

Hamburg: „FilmRaum-Kino“ macht OpenAir im Stadtpark

Die Open-Air-Kino-Saison ist in vollem Gange – und so heißt es ab Freitag auch im Stadtpark Eimsbüttel (Hagenbeckstraße 39) wieder „Film ab“. Einlass ist mittwochs, donnerstags und sonntags ab 20.30 Uhr, ein Ticket kostet neun Euro. Am Freitag ist der Eintritt sogar kostenlos: Hier werden ab 18 Uhr Kinder- und Familien-, ab ca. 21 Uhr Spielfilme gezeigt. Wichtig: Es gibt keine Bestuhlung, bringen Sie also Ihre Picknickdecke mit! Snacks und Getränke gibt es vor Ort.

Den Sommer kann man sich auch gut mit Comedy versüßen. Am Freitag lädt Rainer Abicht zur „Comedy on Board“. Wer sich ein Ticket (ab 35 Euro) kauft, kann ab 19 Uhr die Stand-Up-Comedy auf dem ComedyBoot genießen und gleichzeitig an Hamburgs Sehenswürdigkeiten vorbeischippern. Einstieg ist ab 18.30 Uhr, um 21.30 Uhr geht’s wieder an Land. Abfahrtsort: St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 4-10.

Spielbudenfestival lädt zu Theater und Kunst auf St. Pauli

Sind Sie doch eher der Musik-Typ? Dann dürfen Sie sich das Habitat-Festival am Samstag und Sonntag in Wilhelmsburg nicht entgehen lassen. Als „eine Zwischenwelt abseits der Realität, ein Festival voll elektronischer Musik, eine Gemeinschaft von Mensch, Traum und Tanz“ wird es von den Machern beschrieben. Na, wenn das kein Versprechen ist! Der erste Act startet Samstag um 14 Uhr, Tagestickets sind ab 80 Euro zu haben. Alte Schleuse 23, 21107 Hamburg.

Nicht nur in Eimsbüttel startet an diesem Wochenende das Open-Air-Kino. Das Alsterdorfer Sommerkino auf dem Alsterdorfer Markt 5 verspricht ebenso viel Filmvergnügen – und zwar ab Freitag bis zum 16. August jeden Freitag. Das Kino ist barrierefrei; gezeigt werden Filme verschiedener Genres. Und das beste: Der Eintritt ist frei!

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten in der City: Diese Wohnung sollte uns Angst machen

Last but not least: Das Spielbudenfestival am Freitag (18-23 Uhr), Samstag (12-23 Uhr) und Sonntag (11-19 Uhr) verspricht eine ganze Menge kostenlosen Spaß. Künstler aus Argentinien, Italien, Großbritannien und der Schweiz präsentieren Straßenkunst und -theater. Das wird verrückt, bunt und laut – freuen Sie sich drauf!