Hamburgs bester Döner? Den gibt es hier!

Türkisches Essen erfreut sich in Hamburg großer Beliebtheit – gefühlt an jeder Ecke gibt es entsprechende Imbisse und Restaurants. Das Gourmet-Magazin „Falstaff“ hat nun eine Liste mit den besten türkischen Restaurants und Döner-Läden der Hansestadt aufgestellt.

Kebab in Hamburg: Große Auswahl bei „Limon Kebab“

Auf Platz 3 hat es „Limon Kebab“ in Winterhude geschafft. „Auf der Karte steht alles, was man in einem türkischen Barbecue erwarten darf: Falafel, Spieße, Wraps und Co.“, schreibt „Falstaff“. Besonders gelobt wird die großzügige Innenraumgestaltung. Auch halal, vegane und vegetarische Spezialitäten überzeugten die Experten.

„Limon Kebab“: Mühlenkamp 18, (040) 68878784

Kebab in Hamburg: Authentisches Ambiente

Ebenfalls Bronze geht an „Morgenland“ in Barmbek-Nord. Auch hier werden Meze, Fladenbrote, Falafel und Co. angeboten. Die rustikale Einrichtung und die orientalische Musik im Hintergrund sorgen für ein authentisches Ambiente.

„Morgenland“: Pestalozzistraße 19, (040) 64568340, morgenland-restaurant.de

Kebab in Hamburg: Grill am offenen Feuer und „superlecker“

Bei „Ustam“ auf St. Pauli wird am offenen Feuer und auf Kohle gegrillt – und zwar Fleisch von Rind, Kalb, Huhn und Lamm sowie Gemüse wie Paprika, Champignons, Aubergine, Tomate und Zwiebel. „Superlecker“ finden das die „Falstaff“-Experten. Das Restaurant landet damit auf dem zweiten Platz.

„Ustam“: Neuer Pferdemarkt 33, (040) 71003935, ustamrestaurant.de

Kebab in Hamburg: Platz eins auf der Sternschanze

Gold geht an „Lokmam Köz“ auf der Sternschanze. Auch hier gibt es für die Gäste eine reichhaltige Auswahl: Orientalisches Frühstück, hausgemachtes Fladenbrot, Mezze-Platte, Adana-Spieße, per Hand zubereitete Mehmet, hausgemachte Baklava und viele vegetarische Gerichte. Das Fazit der „Falstaff“-Jury: „Zu Recht megaangesagt.“

„Lokmam Köz“: Susannenstraße 16, (040) 4303828, lokmam.de

Außerdem in den Top10 der besten Kebab-Läden Hamburgs vertreten: