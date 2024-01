Direktflug nach New York: Warum Hamburg plötzlich wieder hoffen darf

Von Hamburg nach New York zu fliegen, das war lange Zeit direkt möglich. Doch im Oktober 2018 war Schluss: „United Airlines“ stellte die letzte Linie ein, da die Verbindung nicht den wirtschaftlichen Erwartungen entsprach. Bald könnte es ein Comeback geben.

Dank einer neuen Maschine von Airbus könnten Hamburg und New York bald wieder miteinander verbunden werden. Die A321 XLR, die in Finkenwerder gebaut wird, mache viel Hoffnung, berichtete der NDR. Die Maschine verspreche eine besonders hohe Reichweite.

Flug von Hamburg nach New York: Neuer Airbus macht Hoffnung

Dank eines Extra-Tanks kann sie bis zu 8700 Kilometer oder elf Stunden nonstop fliegen, ist für längere Strecken also gut geeignet. Die Fluggesellschaften weltweit sollen schon großes Interesse an diesem Flugzeug zeigen.

In den Büchern von Airbus stehen laut NDR bereits 550 Festbestellungen. Am Flughafen Hamburg laufen Gespräche mit Fluglinien, die den A321 XLR bestellt haben. Geschäftsführer Christian Kunsch erwartete, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren Verbindungen in Richtung USA möglich sein werden.

Hamburg ist laut Handelskammer-Geschäftsführer Malte Heyne „auf der globalen Landkarte immer noch zu wenig vernetzt“. Neben der Wirtschaft könnte auch der Tourismus von einer neuen Verbindung nach New York profitieren. Vor Corona war die Zahl der US-Touristinnen und -Touristen in Hamburg beständig gestiegen. (fbo)