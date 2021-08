Diesmal keine Panne: Wieder Riesen-Schlange vor Hamburgs Impfzentrum

Hamburger, die heute eine Impfung erhalten wollen, stehen mittlerweile bis in den Schanzenpark. Foto: Florian Quandt Hamburger, die heute eine Impfung erhalten wollen, stehen mittlerweile bis in den Schanzenpark. Florian Quandt Foto:

Ansturm aufs Impfzentrum: Am Montagnachmittag hat sich vor den Hamburger Messehallen schon wieder eine ungewöhnlich lange Schlange gebildet. Auf einer Länge von rund einem Kilometer warteten unzählige Impfwillige bis in die Abendstunden in der Schanze. Eine Panne war es diesmal aber offenbar nicht.

Die Schlange führte durch die Lagerstraße, die Schanzenstraße, um den kompletten S- und U-Bahnhof herum und schließlich durch den Schanzenpark bis zur Rentzelstraße. Die Wartezeit: Mehrere Stunden. Polizei und Ordner mussten anrücken, um vor Ort für Ordnung zu sorgen.

Hamburg: Wieder Riesen-Schlange vor dem Impfzentrum

Doch was war der Grund für die Riesen-Schlange? Eine Terminpanne wie am Wochenende vom 8. und 9. Mai war es diesmal nicht: Stattdessen versuchten Impfberechtigte offenbar, ihre versäumten Termine nachzuholen. „Wir haben heute viele Termine vereinbart, haben aber auch den Eindruck, dass einige versuchen, Termine vom Wochenende nachzuholen. Am Samstag haben etwa 2000 Personen ihren Zweit-Impfungs-Termin nicht eingehalten, am Sonntag waren es circa 1600“, erklärte Dr. Dirk Heinrich, ärztlicher Leiter des Hamburger Impfzentrums, auf MOPO-Nachfrage.

Da sogar um kurz nach 20 Uhr noch kein Ende der Schlange in Sicht war, forderten die Beamten alle Menschen ohne Termin auf, nach Hause zu gehen. Woraufhin viele sich in Bewegung setzten.

Aufgrund des geringen Andrangs über das Himmelfahrtswochenende habe man mit 9500 Terminen am Montag besonders viele neu eingestellt, „weil wir dachten, dass das so weitergeht“, sagte Heinrich. „Normalerweise ist das kein Problem, wir können ja auch 10.000. Aber wenn dann Hunderte dazukommen, dann kann es Staus geben.“

Hamburger wollen Zweitimpfung vorziehen, um in den Urlaub zu fahren

Heinrich berichtete auch von Erstgeimpften, die versucht hätten, ihre Zweitimpfung vorzuziehen, um den vollständigen Impfschutz zu erhalten und somit von Einschränkungen befreit zu werden – etwa um in den Urlaub fahren zu können. Deshalb gingen manche trotz eines Termins für die Zweitimpfung im Impfzentrum auch zum Hausarzt, um so schneller an die zweite Injektion zu kommen.

Er appellierte an die Hamburger, nicht einfach zu einem anderen Zeitpunkt in die Messehallen zu kommen: „Bitten nehmen Sie die Termine so wahr, wie sie vereinbart sind!“ Laut den Ordnern vor Ort sollen aber trotzdem alle ihre Impfung erhalten. (mhö)