Dieses Restaurant beerbt Til Schweigers Ex-Lokal „Barefood Deli“

Ende 2023 überraschte das „Barefoot Deli“ in der Altstadt mit seiner plötzlichen Geschäftsaufgabe. Jetzt steht fest, wer in die Räumlichkeiten an der Lilienstraße zieht – es wird wieder ein Restaurant sein.

Das „AuthenTikka“ eröffnet einen dritten Standort in Hamburg. Nach den indischen Lokalen in Winterhude (Schinkelstraße 2) und am Schlump (Schäferkampsallee 41) folgt jetzt ein Restaurant in der Altstadt.

Die Inhaber:innen, Sonja und Tarun Rana, wollen noch im Frühjahr in die Lilienstraße 5-9 einziehen – dort, wo es bis vor kurzem noch das „Barefood Deli“ gab. Zunächst hatte die „Szene Hamburg“ darüber berichtet.

Auch in der Altstadt soll das „AuthenTikka“ den Gästen das bieten, was sie schon aus den anderen Standorten kennen: „Wir hoffen, auch hier mit unserer Besonderheit, dem passenden Preis-Leistungs-Verhältnis und unserem familiären Ambiente zu überzeugen.“

Auf Instagram wandten sich die Inhaber mit philosophisch angehauchten Worten an ihre Fans: „Jeder flüchtige Moment birgt das Potenzial zur Transformation. Verwandlung bedeutet, die Chancen an der Wurzel zu packen. Sie zu gießen, sie zu pflegen. Bis sie wachsen und zu etwas Schönem werden. Lasst uns einen neuen Samen setzen.“