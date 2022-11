Dieser Weihnachtsmarkt bringt ein untergegangenes Stück Hamburg zurück

Mit einer feierlichen Zeremonie samt Blaskapelle und Glühwein ist der traditionelle Roncalli-Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus offiziell in seine diesjährige Saison gestartet. In diesem Jahr soll dabei auch ein kleines Stück Hamburger Stadtgeschichte wieder zum Leben erweckt werden.

Der Gründer des Zirkus Roncalli, Bernhard Paul, der den Weihnachtsmarkt mit dem fliegenden Weihnachtsmann betreibt, will mit dem neuen Stand „Schümanns Austernkeller“ das Hamburg der 1950er und 1960er Jahre wieder aufleben lassen. „Ich liebe ja sowieso alles, was gut war und verschwunden ist.“

Das gleichnamige Restaurant am Jungfernstieg sei einst ein beliebter Treffpunkt für die Reichen und Schönen Hamburgs gewesen. Bei einer Versteigerung des Inventars des Hamburger Kult-Lokals habe Paul zugeschlagen und die Einrichtung zu einem Stand auf seinem Weihnachtsmarkt gemacht. „Jetzt haben wir hier ein Stück Hamburg, zumindest gefühlsmäßig“, sagte Paul weiter.

Fliegender Weihnachtsmann kehrt nach Corona-Pause zurück

Auch auf dem Weihnachtsmarkt selbst habe man Wert darauf gelegt, vor allem traditionelle, historische Stücke auszustellen. Darunter auch ein historisches Pferdekarussell von 1927, das sich im Herzen des Marktes drehen wird. Die Liebe zu Dingen mit Geschichte ziehe sich schon durch Bernhard Pauls ganzes Leben, sagte der 75-Jährige weiter. „Der Zirkus Roncalli ist schließlich auch ein Relikt aus der alten Zirkuszeit“.

Und noch eine weitere Tradition ist in diesem Jahr wieder da: der Weihnachtsmann am Drahtseil darf nach drei Jahre langer Pause endlich wieder fliegen. Er wird dreimal am Tag in einem Schlitten über den Köpfen der Besucher schweben und die Geschichte des Rentieres Rudi erzählen. Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, geöffnet. (dpa)