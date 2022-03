Wie im Science-Fiction-Film: Dieser Solar-Schmetterling kommt nach Hamburg

Reisen ohne Emissionen: Der Umweltaktivist Louis Palmer hat einen Wohnwagen mit Solar-Flügeln entwickelt. Der „Solar Butterfly“ soll innerhalb von vier Jahren um die Welt reisen und wird unterwegs bei Projekten Halt machen, die den Klimawandel bekämpfen. Auch ein Besuch in Hamburg ist geplant.

Vor 15 Jahren war Louis Palmer der erste Mensch, der die Welt mit einem solarbetriebenen Auto umrundete. Sein neues Projekt ist ein Wohnwagen, der sich selbst versorgt: Das Dach des „Solar Butterfly“ kann entfaltet werden und bildet dann eine 80 Quadratmeter große Solarfläche. Darüber wird Strom erzeugt, der sowohl das Elektroauto, das den Wohnwagen zieht, als auch die Geräte in seinem Inneren versorgt. Auch das Regenwasser, das durch eine Aufbereitungsanlage trinkbar wird, kann so erwärmt werden.

Mit dem „Solar Butterfly“ möchte Louis Palmer beweisen, dass ganze Familien mit Hilfe von Solarenergie emissionsfrei leben, reisen und arbeiten können. Palmer sagt: „Pioniere auf der ganzen Welt arbeiten daran, den Klimawandel zu stoppen – nun muss sich jeder Mensch entscheiden, ob er Teil des Problems oder der Lösung sein will.”

Vor 15 Jahren hat Louis Palmer (51) in einem solarbetriebenen Auto die Welt umrunden. Nun hat er ein neues Projekt.

Mehr als 1.000 nachhaltige Projekte wird der Schmetterling auf seiner Weltreise in Etappen besuchen. Die erste Etappe ist von Mai bis Oktober geplant und umfasst eine Strecke von insgesamt 22.000 Kilometern durch 32 europäische Länder. Ein Stop in Hamburg ist für den 29. August geplant – welches Nachhaltigkeitsprojekt besucht wird, wurde aber noch nicht verkündet.

Danach geht es weiter nach Asien, Australien, Nord- und Südamerika. Per Schiff wird der Wohnwagen von einem Kontinent zum anderen gebracht, wo jeweils ein Elektroauto auf ihn wartet. Zum zehnjährigen Jubiläum des Pariser Klimaabkommens soll die Reise am 12. Dezember 2025 in Paris enden.