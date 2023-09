Diesel-Fahrverbote in Hamburg fallen nach fünf Jahren weg

Wie die Umweltbehörde am Dienstag mitteilt, sollen die umstrittenen Beschränkungen für Dieselfahrzeuge an der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee aufgehoben werden.

Wann genau die 2018 eingeführten Verbote, die überwiegend ältere Dieselmotoren betreffen, aufgehoben werden, will die Stadt am Mittwoch mitteilen – bei der Vorstellung „des zweiten Teils der 3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans“ durch die Senatoren Jens Kerstan (Grüne, Umwelt) und Andy Grote (SPD, Inneres).

Bereits im Mai hatte Kerstans Umweltbehörde angekündigt, das Durchfahrtsverbot an der Max-Brauer-Allee noch in diesem Jahr aufheben zu wollen. Neu ist, dass jetzt auch die zweite Verbotszone an der Stresemannstraße wegfallen soll. (mp)