Diese viel befahrene Straße in Hamburg ist bald nur noch einspurig

Hamburgs Autofahrer müssen sich in Bahrenfeld erneut auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Denn auf einer wichtigen Verbindungsstraße ist für längere Zeit nur eine Spur befahrbar.

Seit Februar 2021 ist eine Abwasserleitung, welche Nienstedten, Groß Flottbek, Othmarschen und teilweise Bahrenfeld entwässert, beschädigt.

Nach dem Ausfall kam es zu einer Vollsperrung der Friedensallee und danach wurde sie außer Betrieb genommen. Seitdem steht für die Entwässerung der genannten Stadtteile sowie des Stadtteils Othmarschen in diesem Gebiet nur eine Leitung zur Verfügung.

Jetzt wird mit der Reparatur der schadhaften Leitung begonnen. Ab nächster Woche Donnerstag bis voraussichtlich Ende Mai 2023 kommt es im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld zu erheblichen Verkehrseinschränkungen zu. Die Friedensallee wird hier zu einer einspurigen Einbahnstraße. Diese Regelung beginnt ab der Kreuzung Bahrenfelder Marktplatz, Von-Sauer-Straße und Friedensallee stadteinwärts.

Das Abbiegen in die Friedensallee ist dann nur über den Osdorfer Weg beziehungsweise Bahrenfelder Marktplatz in südlicher Richtung möglich. Die Einbahnstraßenregelung gilt bis zur Kreuzung Lyserstraße und Mendelssohnstraße. Die Umgehung der Friedensallee ist über die Barnerstraße, den Bahrenfelder Steindamm und die Bahrenfelder Chaussee möglich.

Bis Mai 2023 wird kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Parallel wird auf der Von-Sauer-Straße zwischen Hausnummer 32 und Hausnummer 48 sowie auf dem Querungsbereich zur Friedensallee gearbeitet. Je zwei Fahrspuren der Von-Sauer-Straße müssen dafür jeweils gesperrt werden. Hier wir ebenfalls nur pro Richtung nur einspurig gefahren werden können.

Personen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, können die Baufelder passieren. Die Bushaltestelle „Bahrenfelder Marktplatz“ wird über Ersatzhaltestellen angefahren.

Seit November 2021 arbeitet Hamburg Wasser an der 1,2 km langen Abwasserleitung. Begonnen hatten die umfassenden Bauarbeiten auf dem Pumpwerksgelände in der Paul-Ehrlich-Straße sowie in der Behringstraße und in der Baurstraße. (mp)