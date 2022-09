Ausfälle und Verspätungen: Zugchaos zwischen Hamburg und Sylt

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Sylt ist es am Donnerstag in Nordfriesland über mehrere Stunden zu Zugausfällen und -verspätungen gekommen. Grund war nach Angaben einer Bahnsprecherin ein Mangel an der Infrastruktur.

Welcher Schaden genau am Mittag zu der vorübergehenden Sperrung des Streckenabschnitts zwischen Bredstedt und Hattstedt geführt hatte, war zunächst nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ende vom 9-Euro-Ticket – und schon streikt die HVV-App

Etwa ab 15 Uhr konnte die Strecke mit verringerter Geschwindigkeit wieder befahren werden. Zwischenzeitlich fuhren zwischen Bredtstedt und Husum Busse. (dpa/mp)