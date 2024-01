Lieblingsziele an Nord- und Ostsee: Hier werden die Plätze jetzt schon knapp

An nasskalten, grauen Januartagen ist die Sehnsucht nach Sommersonne bei vielen Menschen groß. Der perfekte Zeitpunkt also, um sich den Urlaubsplänen für die warme Jahreszeit zu widmen. Doch aufgepasst: An der Küste sind einige Reiseziele schon jetzt gut gebucht.

46 Prozent der Ferienunterkünfte an Nord- und Ostsee sind im Sommer 2024 schon jetzt belegt, hat der Ferienwohnungsvermittler Travanto aus der Altstadt ausgerechnet. Kein Monat sei so buchungsstark wie der Januar: „Das ist für viele Urlauber die entscheidende Zeit, um die perfekte Ferienunterkunft für den Sommerurlaub zu finden“, sagte Travanto-Geschäftsführer Tim Hochmuth.

Amrum, Borkum: Nordsee-Inseln sind Top-Reiseziele

Bei den Top-Reisezielen liegen Orte an der Nordsee ganz vorne – ganz besonders gilt das für die Inseln. Auf Amrum sind schon 75 Prozent der Unterkünfte ausgebucht, knapp dahinter liegen Borkum (74 Prozent) und St. Peter-Ording (72 Prozent). Föhr – hier sind schon 63 Prozent der Unterkünfte im Sommer belegt – und Norderney (62 Prozent) komplettieren die Top 5.

Dahme im Kreis Ostholstein ist mit Blick auf die Buchungslage das beliebteste Ziel an der Ostsee: Hier sind laut Travanto schon jetzt 61 Prozent der Betten vergeben. Auch Fehmarn (58 Prozent), Boltenhagen (55 Prozent), und Grömitz (55 Prozent) gehören dem Ranking zufolge zu den attraktivsten Reiseorten an der Küste. Die Top 10 komplettiert mit Neuharlingersiel (54 Prozent) wieder eine Nordseeinsel.

Travanto hat alle Orte an der Nord- und Ostsee einbezogen, die pro Monat im Durchschnitt 5000-mal in Kombination mit dem Begriff „Ferienwohnung“ gesucht werden und auf der Plattform mindestens über 150 Unterkünfte verfügen. Ausgewertet wurde die durchschnittliche Belegung in den Kalenderwochen 26 bis 36, um die Sommerferien aller Bundesländer abzudecken.