Vieles neu: Dieses Nordseebad ist kaum wiederzuerkennen

Lange Zeit etwas angestaubt, hat sich Büsum in den vergangenen Jahren zu einem vor allem bei Familien beliebten Ziel entwickelt. Jetzt legt das Nordseebad noch mal nach und überzeugt 2024 mit zahlreichen neuen Attraktionen und Unterkünften. So lohnt sich ein Ausflug auch in der kälteren Jahreszeit.

Wohnen am Deich

Genug Platz für die Großfamilie oder für eine Gruppe von Freunden: Seit einem Jahr laden die 48 „Beach Apartments“ gleich hinter dem Deich an der Familienlagune zur entspannten Auszeit am Meer ein. Bis zu sechs Personen haben Platz in den mit einer Küche für Selbstversorger ausgestatteten Apartments. Außerdem gehört ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Schneekammer, zwei Ruheräumen und einem Outdoor-Bereich mit Whirlpool zur Anlage.

Einladend und gemütlich: Die Lobby der „Beach Apartments“ in Büsum. Andrea Flak hfr Einladend und gemütlich: Die Lobby der „Beach Apartments“ in Büsum.

Hotel ohne Barrieren

Zentral an der Hafenstraße liegt das neue Grand Hotel „Nautimar“. Das Hotel mit 40 Zimmern und Suiten, das besonderen Wert auf guten Service legt, soll Anfang dieses Jahres eröffnen.

Wohnen in den Dünen

Gerade fertiggestellt ist das Binnendiek-Resort in der Johannsenallee 34. Sechs Häuser mit 62 Wohneinheiten liegen in einer Dünenlandschaft und sind mit Laufstegen verbunden. Dank einer großen Tiefgarage bleibt das Resort autofrei. Weiterer Pluspunkt: In Haus Nr. 4 gibt es neben einem Pool auch einen Saunabereich im Dachgeschoss.

Ganz neu in Büsum: die Binnendiek-Apartments Binnendiek-Apartments Ganz neu in Büsum: die Binnendiek-Apartments

Wellenbad und Spa

Aufgehübscht und modernisiert präsentiert sich „Die Meerzeit“. Das Wellenbad und Spa wurde energetisch optimiert und hat ein neues Becken für Kurse im Wasser und ein Kinderbecken mit Spielkutter und Wasserspielen bekommen. Vom Whirlpool im Außenbereich kann man die Nordsee sehen – genauso, wie von der Loggia im Ruhebereich innen oder von der vergrößerten Dachterrasse.

Panoramasauna mit Nordseeblick. Das Meerzeit-Spa in Büsum. TMS Büsum GmbH Panoramasauna mit Nordseeblick. Das Meerzeit-Spa in Büsum.

Museum am Meer

Alles neu – das gilt auch für das Museum am Meer. Zusammen mit dem Aquarium am Hafen wurde das Museum jetzt am neuen Standort am Fischereihafen wiedereröffnet. Besucher erfahren hier viel über den Alltag der Büsumer Krabbenfischer und können im begehbaren Ruderhaus per Film eine Fahrt auf See nachempfinden. Ein besonderes Erlebnis am Büsumer Hafen. Direkt neben dem Museum gelegen, lohnt ein Besuch des Aquariums mit 35 Aquarien und Terrarien. Hier staunen Besucher nicht nur über Nordsee-Fische und Krokodile oder Wasserschildkröten aus tropischen Gewässern, sondern können sogar Riesenschlangen aus dem Regenwald anschauen.

Für fangfrische Nordseekrabben ist Büsum berühmt. TMS Büsum GmbH Für fangfrische Nordseekrabben ist Büsum berühmt.

Büsumer Spezialitäten

Täglich von mittags bis spät abends schmecken im neuen Restaurant „Marktpirat“ Burger-Kreationen, Schnitzel, Pasta und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Neu eröffnet nach eineinhalb Jahren Umbauzeit hat auch das Restaurant und Café „Salzblüte“ an der Mühle 2. Der französische Küchenchef Cedric Wattron und seine ukrainische Frau Tanja servieren regionale Küche mit französischem Nuancen.