Diese süßen Dachs-Knirpse erobern den Wildpark

Dachs-Nachwuchs im Wildpark Schwarze Berge: Die MOPO durfte die beiden süßen Tier-Babys bei ihren ersten tapsigen Schritten auf einer Wiese begleiten. Und die Geschwisterknirpse eroberten die Herzen des Parks im Sturm.

„Wir können es kaum erwarten, diese beiden süßen Knirpse unseren Besuchern vorzustellen“, so Kira Bugenhagen (38), Sprecherin vom Wildpark Schwarze Berge. Das ganze Wildparkpersonal ist aus dem Häuschen. Als die MOPO zum Fototermin bittet, bleiben immer mehr Besucher stehen. Und auch viele Tierpfleger:innen legen eine Pause ein. Denn die Geschwister- Dachse dürfen ihren ersten Ausflug auf eine Wiese im Park unter dem Elbblickturm machen.

Wildpark Schwarze Berge: Süßer Dachs-Nachwuchs sorgt für Begeisterung

Vorsichtig tapsen sie aus ihrer Box, ihrer Ersatzhöhle. Immer ihrer langen Nase nach düsen sie über den Rasen. Dabei machen sie zufriedene Grunzlaute. Diesen beiden Dachs-Knirpsen mit ihren schwarz-weißen Gesichtchen kann sich einfach niemand entziehen.

„Ich glaube, so schnell hat unsere Herzen lange kein Tier mehr erobert wie diese beiden Baby-Dachse“, erzählt Manuel Martens (39), Leiter der Tierpflege, während die beiden auf ihm herumturnen.

Manieren muss man ihnen wohl noch beibringen: Manuel Martens, Leiter der Tierpflege, mit einem ungebetenen Gast am Frühstückstisch.

Nach ihrem zehnminütigen Ausflug auf der Wiese sind die beiden so müde, dass sie den halben Vormittag verschlafen. „Das kleine Mädchen schläft noch immer in der Box. Nun hat sich ihr Bruder alleine über ein gekochtes Ei hergemacht“, so Martens lachend. Er macht mit dem kleinen Dachsjungen seine Mittagspause. Manuel Martens ist ihr Ersatzpapa. Er ist immer in ihrer Nähe. Alle vier Stunden muss er sie füttern. Und das „sehr gern. Ich freu’ mich jedes mal ungemein, wenn sie wach sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schneeweißes Babyglück im Wildpark Schwarze Berge

Die beiden ca. acht Wochen alten Dachse sind Geschwister, ein Mädchen und ein Junge. Die Knirpse wurden von einem Jäger im Zoo Stralsund abgegeben, da waren die Dachsbabys gerade fünf Wochen. Ihre Mutter wurde von einem Auto überfahren, die Kleinen hätten ohne Hilfe nicht überlebt. Daher sind die beiden Handaufzuchten. Manuel Martens gibt den Lütten alle vier Stunden Fleisch. „Sie bekommen Hackfleisch, die Flasche nehme sie kaum noch. Jetzt haben sie gerade gekochtes Ei als Favoriten entdeckt.“

Die knuffigen Dachskinder haben noch keine Namen. Vorschläge nimmt der Park gerne entgegen.

Kira Bugenhagen: „Das Besondere für uns ist, dass Dachse eigentlich nachtaktiv und so selten zu sehen sind, auch in Tierparks. Diese beiden Handaufzuchten sind nun auch tagsüber aktiv und so für die Besucher sichtbar. In vier Wochen wird es täglich eine öffentliche Dachsfütterung geben.“ Und dann ist auch für die Besucher Kreischalarm im Wildpark.