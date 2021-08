Das Herz von Lokstedt wird autofrei! Oder so halb, oder gar nicht – das wird sich erst noch zeigen. In der Grelckstraße mit ihren vielen Geschäften wird demnächst für ein Jahr herumexperimentiert, wie man den Straßenraum künftig nutzen will.

Bislang dürfen durch die Grelckstraße noch sämtliche Verkehrsteilnehmer in beide Richtungen düsen. Autos, Motorräder, Lieferfahrzeuge und Fahrräder – in der Einkaufsstraße fließt der Verkehr wie überall sonst auch in Hamburg. Damit ist nun bald erst einmal Schluss – zumindest vorerst.

Lokstedt plant Verkehrsexperiment

Schon lange wird in Lokstedt und der Bezirksversammlung Eimsbüttel diskutiert, wie man die Aufenthalts- und Einkaufsqualität vor Ort verbessern kann. Nun hat man sich zu einem Versuchsprojekt durchgerungen. Vorausgegangenen war unter anderem ein runder Tisch mit Anwohner:innen. Das Experiment sieht ab Herbst 2021 vor, zwei neue Verkehrsvarianten in der Grelckstraße zu testen. Zum einen eine Einbahnstraße und zum anderen eine Fußgängerzone.

Zwei Varianten: Einbahnstraße und autofrei

Bei der Einbahnstraßenvariante dürfen weiterhin Autos durch die Straße fahren und parken – aber eben nur in eine Richtung. Variante zwei, die stärker ins Straßenbild eingreifen wird, wird Autos aussperren und Platz für eine Fußgängerzone machen. Lieferverkehr darf beim Experiment dann nur zu bestimmten Zeiten aufkreuzen. Radfahrer:innen und Anwohner:innen dürfen die Straße aber weiterhin nutzen.

Bevor es endgültig mit dem mehrmonatigen Experiment losgeht, gibt es letzte Abstimmungen mit Anwohner:innen und Gewerbetreibenden.

Am Ende soll ausgewertet werden, ob eine Variante so gut war, dass sie dauerhaft in Lokstedt implementiert wird.