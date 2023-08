Diese Sommer-Baustelle der S-Bahn nervt Pendler

Die Sommer-Baustellen im HVV sind für die Fahrgäste eine ungeliebte Tradition: Seit Ende Juli fahren bereits keine S-Bahnen mehr durch den City-Tunnel, sondern werden über Sternschanze und Holstenstraße umgeleitet. So weit, so normal. Doch seit Montag hat sich der S-Bahn-Fahrplan schon wieder geändert, das sorgte für einige Verwirrung.

Überraschung für viele Pendler aus Hamburgs Süden, die am Montag nach Altona wollten. Wie seit Ende Juli üblich, fuhr die S3 nach dem Hauptbahnhof über die Verbindungsbahn, hielt an den Stationen Sternschanze und Holstenstraße. Anschließend ging es aber nicht wie gewohnt weiter nach Altona – die nächste Haltestelle hieß plötzlich: Langenfelde!

Kein Halt mehr in Altona: S3 fährt seit Montag anders

Für die verwirrten Fahrgäste bedeutete das: Zurück mit der S3 zur Holstenstraße und dort umsteigen in die S1 oder die S21. Letztere fährt eigentlich nicht über Altona, ist nach der Holstenstraße normalerweise über Langenfelde in Richtung Elbgaustraße unterwegs. Seit Montag und bis zum 23. August legt sie aber einen Extra-Stopp in Altona ein und tauscht mit der S3 die Strecke. Bei der S1 bleibt alles so, wie in den vergangenen zwei Wochen gehabt: Keine Fahrt durch den City-Tunnel, dafür ein Halt in Altona über die Verbindungsbahn.

Das könnte Sie auch interessieren: Digitale Revolution: Hamburger S-Bahn soll komplett automatisch fahren

Für die S3-Fahrgäste ist das allerdings nicht der einzige neue Umstieg: Zwischen Elbgaustraße und Pinneberg fährt die S3 seit Montag bis inklusive 23. August nur im 20-Minuten-Takt. Dafür müssen die Fahrgäste an der Elbgaustraße allerdings noch einmal umsteigen.

S-Bahn Hamburg baut im Sommer im City-Tunnel

Grund für das Hin- und Hergeschiebe der S-Bahnen sind Bauarbeiten im City-Tunnel zwischen Altona und Hauptbahnhof. „Wir nutzen die Sommerferienzeit, um das S-Bahn-Netz an vielen Stellen fit für die Zukunft zu machen“, kündigte Hamburgs S-Bahn-Chef Kay Arnecke zu Beginn der Bauarbeiten Ende Juli an. „Selbstverständlich ist das zunächst eine Belastung, danach profitieren aber alle von einer leistungsfähigeren Struktur. Die Bauarbeiten finden während der Ferien statt, da hier das Passagieraufkommen niedriger als gewöhnlich sei.

Auch die S1-Strecke zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel ist seit vergangener Woche bis zum 23. August zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens komplett gesperrt. In dieser Zeit fahren Busse statt Bahnen. Die S11 fällt bis zum 23. August aus. In der Zeit von 4 Uhr morgens bis 20 Uhr abends fährt die S1 zwar auf diesen Streckenabschnitt, dafür ist allerdings ein Umstieg in Ohlsdorf erforderlich.

Aber alle S-Bahn-Fahrgäste aufgepasst! Das war’s noch nicht. Aufgrund von Restarbeiten im City-Tunnel halten die Einschränkungen zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof auch nach den Ferien an. Vom 24. August bis zum 6. September verkehren zwischen diesen Stationen die Züge von S1 und S3 mit Halt in Dammtor im regulären Takt. Die S2 entfällt, die S11 fährt nur zwischen Berliner Tor und Poppenbüttel. Fahrgäste werden gebten, auf die U3 oder die S-Bahnen über Dammtor umzusteigen. Interessant wird es dann aber wohl zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023: Ab dann gibt es ein komplett neues Liniennetz mit neuen Nummern, aber auch teils neuen Streckenverläufen.