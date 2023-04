Diese beliebte Restaurant-Kette kommt jetzt nach Winterhude

Am Dienstag eröffnet ein neues Restaurant im Winterhuder Fährhaus: Die Kette „Ciao Bella“ bringt dort dann original italienische Gerichte auf den Tisch. Gründer und Geschäftsführer Navid Saidi verrät das Konzept.

Im Winterhuder Fährhaus eröffnet am Dienstag ein italienisches Restaurant. Die Kette „Ciao Bella“, die es in Hamburg schon an 13 weiteren Standorten gibt, bietet dann an der Hudtwalckerstraße 13 (Winterhude) original italienische Küche an.

Pizzeria-Kette eröffnet in Winterhude

„Wir freuen uns, nicht nur den Theatergästen, sondern auch der Nachbarschaft in Winterhude und Eppendorf einen gemütlichen Ort mit italienischer Lieblingsküche zu bieten“, sagt „Ciao-Bella“-Gründer und Geschäftsführer Navid Saidi.

110 Gäste sollen hier Platz finden, plus Sonnenterrasse. Das Design: „modern, angelehnt an den Industrial Style“. Auf der Karte stehen Klassiker wie Pizza, Pasta und Salate. „Ciao Bella“ ist eine so genannte „Fast-Casual“-Kette, bietet also einen schnellen Service an. (sr)