Er liebt italienisches und spanisches Essen. Und weiß genau, wo es in Hamburg besonders gut schmeckt: Spitzenkoch Matteo Ferrantino. Der 44-Jährige hat sich mit seinem Restaurant „Bianc“ in der HafenCity zwei „Michelin“-Sterne erkocht. Der MOPO hat der gebürtige Italiener verraten, wo er in Hamburg selbst gern essen geht – von günstig bis teuer, von indisch bis japanisch.

Er liebt italienisches und spanisches Essen. Und weiß genau, wo es in Hamburg besonders gut schmeckt: Spitzenkoch Matteo Ferrantino. Der 44-Jährige hat sich mit seinem Restaurant „Bianc“ in der HafenCity zwei „Michelin“-Sterne erkocht. Der MOPO hat der gebürtige Italiener verraten, wo er in Hamburg selbst gern essen geht – von günstig bis teuer, von indisch bis japanisch.

„Picasso“

Ferrantinos Lieblings-Spanier: das „Picasso“. Bettina Ronnau (54) und Küchenchef Casimiro Araujo (50) tischen hier Tapas auf. Florian Quandt Ferrantinos Lieblings-Spanier: das „Picasso“. Bettina Ronnau (54) und Küchenchef Casimiro Araujo (50) tischen hier Tapas auf.

„Das ,Picasso‘ nahe dem Rathaus ist für mich das beste spanische Restaurant in Hamburg! Inhaber Don Victor Méndez Gandón ist super nett und bietet exzellentes, original spanisches Essen. Die Tapas sind mega, wie die Chorizo oder die frittierten Calamari. Auch die Paella kann ich sehr empfehlen. Hier arbeiten zu 90 Prozent spanische Mitarbeiter, man fühlt sich wirklich wie im Süden. Einfach authentisch und gut!“

Rathausstraße 14 (Altstadt), Tapas 5-14,50 Euro, Mo-Do 17-23 Uhr, Fr & Sa 16-23 Uhr, Tel. (040) 32 65 48, www.picasso-hamburgo.de

„Boccone“

Carlo Santamaria (51) gehört das „Boccone“. Er ist dort auch Küchenchef. Florian Quandt Carlo Santamaria (51) gehört das „Boccone“. Er ist dort auch Küchenchef.

„Dieses italienische Restaurant bringt den Geschmack meines Heimatortes auf den Tisch! Der Chefkoch kommt, wie ich, aus der Gemeinde Mattinata in Apulien. Am liebsten bestelle ich hier die Spaghetti alle vongole, also mit Venusmuscheln. Auch der Fisch in Salzkruste und das Kalbskotelett in Butter-Salbei kann ich empfehlen. Und zum Abschluss ein Tiramisu. Hier schmeckt es – fast – wie bei meiner Mama!“

Am Klingenberg 34 (Blankenese), Hauptgerichte 9-35,50 Euro, Mo, Mi, Do 18-0 Uhr, Fr-Sa 18-0 Uhr, So 12-15 Uhr und 18-0 Uhr, Tel. (040) 87 00 97 07, www.boccone-blankenese.de

„Goa“

Das „Goa“ in der HafenCity ist neu – und fast immer voll. Florian Quandt Das „Goa“ in der HafenCity ist neu – und fast immer voll.

„Hier gibt es schnelles indisches Essen, das aber wirklich authentisch und gut ist! Das kleine Restaurant ist in der HafenCity noch recht neu, aber immer voll mit Leuten. Ich esse hier gern das Butter Chicken mit Knoblauch-Naan, dem indischen Fladenbrot. Auch der im Teigmantel angebratene Blumenkohl mit süß-saurer Soße schmeckt toll.“

Großer Grasbrook 9 (HafenCity), Hauptgerichte 13,90-22,90 Euro, Tel. (040) 39 80 98 11, www.goa-hamburg.de. Auch in der Dockenhudener Str. 4-6 (Blankenese) und Bleichenbrücke 9-11 (Neustadt).

„Bullerei“

Die „Bullerei“ ist das Restaurant von Fernsehkoch Tim Mälzer. Christian Charisius/dpa Die „Bullerei“ ist das Restaurant von Fernsehkoch Tim Mälzer.

„In der ,Bullerei‘ von Tim Mälzer gibt es wechselnde Überraschungsmenüs im „Family-Style“ – das heißt, die Speisen werden auf Platten und Schüsseln auf den Tisch gestellt und jeder nimmt sich davon selbst etwas auf seinen Teller. Hier kann man einen schönen, geselligen Abend verbringen. Die Atmosphäre ist entspannt, die Leute sind toll. Und es schmeckt einfach sehr, sehr gut – vor allem das Fleisch, das perfekt gegrillt wird. Zum Dessert gibt es in der ,Bullerei‘ ein ganz leckeres Vanilleeis.“

Lagerstraße 34b (St. Pauli), Restaurant ab 17 Uhr, Hauptgerichte 19,50-49 Euro, 3-Gang-Überraschungsmenü 49 Euro, Tel. (040) 33 44 21 10, www.bullerei.com

„Nikkei Nine”

Matthias Förster, Restaurantleiter des Nikkei Nine Patrick Sun Matthias Förster, Restaurantleiter des „Nikkei Nine“

„Im japanisch-peruanischen Restaurant ,Nikkei Nine‘ gibt es gehobene Küche. Hier schmecken mir alle Klassiker, wie zum Beispiel das Tatar vom Wagyu-Rind, das Jakobsmuschel-Carpaccio oder der Fisch Black Cod mit Ingwer-Petersilien-Soße. Restaurant-Manager Chef Matthias Förster ist ein toller Gastgeber.“

Neuer Jungfernstieg 9-14 (Neustadt), 5-Gang-Menü 89 Euro pro Person, Mo-So 18-24 Uhr, Tel. (040) 34 94 33 99, www.nikkei-nine.de

Matteo Ferrantinos Restaurant: „Bianc“

Matteo Ferrantino kommt aus Apulien. Mit 18 Jahren, nach seiner Koch-Ausbildung, hat er Italien verlassen und in einem ganz einfachen Restaurant auf Mallorca gearbeitet. Dort lernte er durch Zufall Spitzenkoch Roland Trettl kennen und bekam so die Chance, in die Top-Gastronomie aufzusteigen. 2017 eröffnete er in Hamburg das „Bianc“, sein eigenes Gourmet-Restaurant – mit dem er sich zwei „Michelin“-Sterne erkochte. Bei ihm sitzen die Gäste an runden Tischen und bekommen mediterrane Speisen wie Hummer-Ravioli, Iberico Schwein oder Entenleber serviert. Vor kurzem hat Ferrantino „Matteo – Das Buch“ (165 Euro) veröffentlicht, das seine Biografie und 100 Rezepte enthält.

Am Sandtorkai 50 (HafenCity), Menü 230 Euro, Mi-Sa ab 18.30 Uhr, Tel. (040) 18 11 97 97, www.bianc.de