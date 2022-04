Diese Pollen haben jetzt Hochsaison – Tipps und Tricks für Allergiker

Pollen machen Allergiker:innen wieder das Leben schwer: verstopfte Nasen, tränende Augen und erschwertes Atmen. Birkenpollen – die aggressivsten Baumpollen – haben derzeit Hochsaison. Doch Betroffene können auch ohne Medikamente ihre Symptome lindern.

Das behauptet die „WetterOnline GmbH“, laut der Allergiker:innen sich schon mit der Beachtung weniger Tipps Erleichterung verschaffen können.

Zuerst sei aber der Weg zu Spezialisten wichtig, heißt es. Laut „WetterOnline“ werde nämlich bei rund 30 Prozent der Pollenallergiker:innen aus einem harmlosen Heuschnupfen im Laufe der Jahre ein chronisches Asthma. Eine gesicherte Diagnose sowie geeignete Therapie durch Fachpersonal sei daher essenziell.

Tipps für Allergiker:innen – das hilft in der Hochsaison

Den gesamten Frühling zuhause verbringen, kann nicht die Lösung für die Schniefenden unter uns sein – und umherfliegende Pollen beim Parkspaziergang zu meiden, ist kaum möglich. Doch wenigstens für die eigene Wohnung will das Unternehmen Allergiker:innen Tipps geben: So sei es beispielsweise klug, taktisch zu lüften. In ländlichen Gebieten solle zwischen 19 und 24 Uhr, in der Stadt hingegen zwischen 6 und 8 Uhr morgens gelüftet werden. Komplett geschlossen sein sollten die Fenster bei starkem Wind.

Es sei zudem ratsam, direkt nach dem Erreichen der Wohnung die Kleidung zu wechseln. So werden die auf der Kleidung haftenden Pollen nicht in den eigenen vier Wänden verteilt. Getragene Kleidungsstücke sollten auch nicht im Schlafzimmer aufbewahrt werden. „Ein mindestens wöchentlicher Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern trägt ebenso zum Wohlbefinden der Heuschnupfen-Geplagten bei wie das Duschen und Haarewaschen vor dem Zubettgehen“, so „WetterOnline“.

Pollen in der Wohnung bekämpfen: intensiver Frühjahrsputz

Es wird außerdem geraten, die gut haftenden Pollen bei einem intensiven Frühjahrsputz inklusive staubsaugen aller Böden, Polstermöbel und Teppiche sowie dem feuchten Abwischen aller Oberflächen zu entfernen.

Normalerweise stärkt regelmäßiger Sport das Immunsystem – doch Allergiker:innen sollten es während der Pollen-Hochsaison lieber vermeiden, sich im Freien sportlich zu betätigen. Bestenfalls in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden sei eine Jogging-Runde im Park drin, ansonsten sollte der Sport lieber ins Fitnessstudio oder Hallenbad verlegt werden.

Falls es Geplagte dann doch heftig erwischt hat, können auch Hausmittel wie Nasenduschen, Dampfbäder und kühlende Augenkompressen helfen.