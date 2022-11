Diese U-Bahn fährt am Wochenende in Hamburg nur eingeschränkt

Am kommenden Wochenende fahren auf der Linie U1 in einem Abschnitt nur Busse statt Bahnen. Grund hierfür sind notwendige Arbeiten an einer Signalanlage.

Wie die Hochbahn mitteilte, fahren von Samstag, dem 19. November, ab 7 Uhr bis Sonntag, dem 20. November, Betriebsschluss, auf der Strecke zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel-Nord Busse statt Bahnen.

Fahrgäste sollten sich darauf einstellen, dass sich die Fahrzeit aufgrund des Ersatzverkehrs um etwa 20 Minuten verlängern könne – dies sei allerdings abhängig von der Verkehrslage.