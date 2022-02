Schnell das Auto wegfahren, weil der Fischmarkt wieder überflutet? Mit der App „Meine Pegel“ sollen Warnungen vor Hochwasser und Überschwemmungen nun auch in Hamburg und dem Norden einfacher an die Bevölkerung gelangen – per Smartphone.

„Die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 hat verdeutlicht, in welch kurzer Zeit ein Regenereignis zu einem zerstörerischen Hochwasser führen kann und wie wichtig die Gefahrenkommunikation ist“, so die Hamburger Umweltbehörde in einer Mitteilung am Mittwoch. Nun sei das bundesweite „Länderübergreifende Hochwasserportal“ (LHP) um eine Hochwasserwarnkarte erweitert worden.

Hochwasser in Hamburg: App „Meine Pegel“ warnt individuell

Damit soll nun auf einen Blick erkennbar sein, wo in Deutschland gerade Hochwassergefahr besteht – auch hier in Hamburg. Die App „Meine Pegel“ vom LHP gibt es eigentlich schon seit 2014 und soll den Nutzer:innen einen schnellen Überblick für die aktuelle Hochwasserlage und etwaige Warnungen geben. Man kann auch selbst einen bestimmten Wasserpegel für ein Gebiet festlegen und sich benachrichtigen lassen, sobald dieser überschritten wird.

Nun wurde die neue Version in der Benutzerfreundlichkeit verbessert und um weitere Kartenansichten ergänzt. Nach Angaben der Behörde sind die Karten damit frei zoombar und Nutzer:innen können interaktiv einzelne Wasserpegel oder Gebiete auswählen und darüber mehr Informationen bekommen.

Zudem soll das LHP auch an andere Katastrophen-Warnapps wie „Katwarn“, „Nina“ oder „Warnwetter“ gekoppelt werden. „Meine Pegel” ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. (ncd)