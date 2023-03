Für vier Wochen müssen 200 Polizei-Schüler in Hamburg Telefondienste bei Bezirksämtern schieben – und bei der Corona-Kontaktnachverfolgung aushelfen. Schreibtisch statt Straße, so die Entscheidung der Führung. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die für falsch, ihr Vorsitzender findet deutliche Worte.

Eine Abordnung lehnt die GdP „ausdrücklich“ ab. Die Ausbildung der Nachwuchskräfte müsse den Anforderungen der Polizei folgen und nicht „Lücken in anderen Behörden schließen“. Niens und seine Kollegen sehen wegen der Pandemie ohnehin bereits schwere Defizite bei vielen Schülern; sie seien „auf der Straße deutlich unsicher“.

Durch die Corona-Pandemie fand die vergangenen zwei Jahre ein großer Teil der Theorie online statt. „Über Zoom ist es einem Schüler nicht zu vermitteln, wie er jemanden zu Boden bekommt oder sich selbst in schwierigen Situationen sichert“, so Niens. Als „bitteres Beispiel“ nennt er den Vorfall in Kusel (Rheinland-Pfalz), wo zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse ums Leben kamen. „Die Praxisanteile kommen auch ohne Pandemie zu kurz. Daher fordern wir, dieses Experiment zu Lasten der Ausbildung umgehend einzustellen.“

Horst Niens ist Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) – und als Stadtteilpolizist in Heimfeld unterwegs. Florian Quandt Horst Niens (55) ist Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) – und als Stadtteilpolizist in Heimfeld unterwegs.

Und wie begründet die Polizeiführung ihre Entscheidung? Man hätte eine Anfrage bekommen, die Azubis der Stadt, die in den vergangenen zwei Jahren größtenteils den Job der Corona-Kontaktnachverfolgung übernommen haben, sollten langsam wieder in ihre Ausbildungsbetriebe zurückkehren. „Wir wurden gefragt, ob wir für vier Wochen aushelfen können“, erklärt Sprecherin Sandra Levgrün der MOPO. „Die Pandemie können wir nur bewerkstelligen, wenn auch wirklich alle mit anpacken.“

Die Polizei verzeichne die größte Zahl an Auszubildenden. Daher habe man zugesagt, dass 100 Schüler die ersten zwei Wochen übernehmen, danach 100 weitere bei den Telefondiensten aushelfen. Start war vergangenen Montag.

Sandra Levgrün ist Sprecherin der Hamburger Polizei. (c) dpa Sandra Levgrün ist Sprecherin der Hamburger Polizei.

Es handelt sich dabei um die Polizei-Schüler, die nun ins Praxissemester gehen würden, um erste Erfahrungen an den Wachen der Stadt zu sammeln. „Wir haben darüber nachgedacht und uns natürlich auch gefragt: Ist die Arbeit wirklich so artfremd?“, so Levgrün. „Nein. Sie rufen Menschen an, haben Bürgerkontakt, müssen sagen, was zu tun ist, und dabei immer positiv bleiben und erlernte Verhaltensregeln einhalten. Der Kontakt wird den Azubis guttun.“