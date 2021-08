Acht Jahre nach ihrem Sieg bei der Castingshow „Germanys Next Topmodel“ hat die Hamburgerin Lovelyn Enebechi süße News für ihre Fans: Die heute 24-Jährige ist zum ersten Mal schwanger. Sie kündigte an, dass sie ihre Fans auf Instagram an ihrem Weg zur Geburt teilhaben lassen will.

Auf ebendieser Plattform machte das Model die Schwangerschaft am Freitag mit einem emotionalen Post publik. „Große Dinge beginnen oft klitzeklein“ steht unter einem Bild, das sie in einer innigen Umarmung mit ihrem Freund zeigt. In der Hand hält sie ein Ultraschallbild. Auf einem zweiten Foto ist der positive Schwangerschaftstest zu sehen. Der Hashtag „#baby2022“ verrät, dass erst im kommenden Jahr mit der Geburt zu rechnen ist.

Hamburger GNTM-Siegerin will Schwangerschaft mit Fans teilen

Nicht nur die Fans des Models sind begeistert, auch zahlreiche ehemalige GNTM-Kandidatinnen und -Siegerinnen freuen sich mit Lovelyn. Unter anderem gratulieren Betty Taube, Luisa Hartema und Jolina Fust der Schwangeren in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Die bedankt sich am Samstag in ihrer Instagram-Story „für die unfassbar schönen Nachrichten und Kommentare“ ihrer knapp 70.000 Follower. Sie habe „so viele liebe Nachrichten erhalten“, sagt Lovelyn und wolle ihre Fans ab jetzt auf der Plattform an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. (prei)