Augen auf bei der Sperrmüllbeauftragung! Bei der Stadtreinigung Hamburg (SRH) sollen vermehrt Beschwerden über überteuerte Spermüllentsorgungen eingegangen sein. Dabei kam heraus, dass die Kunden privaten Dienstleistern auf den Leim gegangen sind. Die SRH gibt nun Tipps, wie man die Fake-SRH-Entsorger erkennt und welche Eigenschaft diese gnadenlos bei ihren Opfern ausnutzen.

Die überteuerten Dienstleister geben sich anscheinend größte Mühe, Verbraucher zu täuschen und abzuzocken und werben vor allem im Internet für sich, „Die Websites sind dabei so gestaltet, dass leicht der Eindruck entsteht, es handele sich bei dem Anbieter tatsächlich um die SRH“, warnt Andree Möller von der Unternehmenskommunikation der SRH. Auch würden die Trickser Anzeigen bei Google schalten. „Wenn man Sperrmüll und Hamburg in das Suchfeld eingibt, kommen die immer zuerst.“

Sperrmüllentsorger: Stadtreinigung Hamburg warnt vor Abzockern

Beißt ein potenzieller Kunde an und meldet sich bei den Tricksern, wird gelogen und behauptet, man sei ein Subunternehmen der SRH. „Grundsätzlich ist es bei der SRH nicht üblich, externe Dienstleister mit der Sperrmüllabholung zu beauftragen“. Auch scheuen sie beim Auftreten vor Ort keine Mühe, die Illusion aufrecht zu erhalten, indem sie die für die Stadtreinigung typische orangefarbene Kleidung tragen.

Aber auch die Trickser gelangen an ihre Grenzen, denn ihre Fahrzeuge verfügen nicht über die entsprechenden Merkmale. Die Sperrmüll-Fahrzeuge der Stadtreinigung sind immer weiß und mit dem Logo der Stadtreinigung versehen. „Das Logo der SRH ist gut sichtbar platziert.“

Das ist nicht die Stadtreinigung Hamburg: So schützt man sich vor überteuerten Sperrmüllentsorgern

Sollte es auf der Website die Option der online Terminvergabe geben, sollten die Alarmglocken schrillen. „Die Abholung kann (derzeit) nur per Telefon unter 040/2576-2576 bestellt werden.“ Wer dennoch an einen Trickser gerät hat trotzdem noch Chancen rechtzeitig auszusteigen.

Beispielsweise dann, wenn die Trickser behaupten, dass die Abholung von Waschmaschinen und Kühlschränken einen Aufpreis kosten. Bei der SRH werden weder Waschmaschinen noch Kühlschränke extra berechnet, „die SRH rechnet nach Kubikmetern ab“. Auch die Zahlart ist ein guter Hinweis. „Sperrmüllaufträge können bei der Stadtreinigung ausschließlich bargeldlos bezahlt werden“, so Möller.

Zeitdruck: Das Nutzen Sperrmüllabzocker gnadenlos aus

Möller erklärt, dass besonders Menschen, die unter Zeitdruck stehen, anfällig für die Trickser seien, weil diese sich beispielsweise gerade mitten im Umzug oder in einer Hausauflösung befinden, „dann ist man bei der Suche nicht so aufmerksam.“ Sind die Trickser dann erst mal vor Ort, würde es vielen Leuten schwer fallen, diese wieder wegzuschicken, „da man drauf angewiesen ist, dass der Sperrmüll mitgenommen wird und nicht die Zeit hat die richtige Stadtreinigung zu beauftragen und dann wieder Wartezeit in Kauf zu nehmen. Viele beißen dann lieber in den sauren Apfel und bezahlen die horrenden Preise.“ Trickser nutzen das natürlich gnadenlos aus.