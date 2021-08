Die neue MOPO AR App: Eine virtuelle Reise in die Hamburger Vergangenheit starten

MOPO AR enthüllt die Geschichte von Hamburg – so immersiv und innovativ wie noch nie! Hamburg steckt voller Geschichte und das Archiv der Hamburger Morgenpost voller Fotos. MOPO AR regt den Hamburger genauso wie den Touristen an, diese tolle Stadt interaktiv zu entdecken. Immer neue Touren sollen thematisch das historische Hamburg zeigen. Jetzt starten wir aber erstmal in St.Pauli dem Herz von Hamburg.

Die App funktioniert auf allen Android- und iOS-Geräten, die ARCore und ARKit unterstützen. Ideal eignet sich hierbei das Google Pixel. Eine detaillierte Liste für Android findest du hier und für iOS hier.

MOPO AR zeigt dir den Kiez im Wandel der Zeit.

In den 100 letzten Jahren ist viel passiert! Mit Augmented Reality Technologie machen wir das Zeitreisen möglich, in 3D und mit packendem Audioguide! Die App erlaubt es dir über 40 Zeitreisen in St. Pauli als Teil einer ganz neuen Art von Stadttour zu erleben. Alle sind genau dort zu erleben, wo sie auch einmal passiert sind. So enthüllt sich dir dein Hamburg ganz neu.

Das Zeitreisen funktioniert so: nachdem du eine Zeitreise auf der Karte aussuchst, gehst du hin und öffnest die Kamera deines Smartphones in der App. Dann führt dich eine virtuelle, rote Straße direkt zum Erlebnis. Das Beste: du kannst einzigartige Mixies machen – du vermixt dich mit der Zeitreise und dem Hamburg von heute! Solche Selfies und Videos gibt es sonst nicht.

Als offizieller Google-Partner ermöglicht ZAUBAR der MOPO diese Zeitreise und enthüllt die beste Augmented Reality Tracking Technologie des Jahres 2021, die es zulässt ohne Marker wie Poster oder QR-Codes digitale Inhalte mit der realen Welt zu verknüpfen.

MOPO AR für Android kannst du im Google Playstore und für iOS im Apple Store herunterladen.

Hier geht es zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von MOPO AR.