Datenschutzvereinbarung Mopo AR

Zuletzt aktualisiert: 11. August 2021

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt unsere Richtlinien und Verfahren zur Erfassung, Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten, wenn Sie den Dienst nutzen, und informiert Sie über Ihre Datenschutzrechte und darüber, wie das Gesetz Sie schützt.

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um den Service bereitzustellen und zu verbessern. Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie der Erfassung und Nutzung von Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu.

Interpretation und Definitionen

Interpretation

Die Wörter, deren Anfangsbuchstabe groß geschrieben ist, haben unter den folgenden Bedingungen definierte Bedeutungen. Die folgenden Definitionen haben die gleiche Bedeutung, unabhängig davon, ob sie im Singular oder Plural vorkommen.

Definitionen

Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung:

Sie bedeutet die Person, die auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt, oder das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen diese Person auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt, je nach Anwendbarkeit.

Im Rahmen der GDPR (Allgemeine Datenschutzverordnung) können Sie als betroffene Person oder als Benutzer bezeichnet werden, da Sie diejenige Person sind, die den Dienst nutzt.

Für die Zwecke der GDPR ist das Unternehmen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche.

heruntergeladen wird.

Dritter bezieht sich auf jede Website oder jede Website eines sozialen Netzwerks, über die sich ein Benutzer einloggen oder ein Konto zur Nutzung des Dienstes erstellen kann. Persönliche Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen.

Personenbezogene Daten im Sinne von GDPR sind alle Informationen, die sich auf Sie beziehen, wie z.B. ein Name, eine Identifikationsnummer, Standortdaten, Online-Identifikator oder ein oder mehrere Faktoren, die spezifisch für die physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität sind.

Für die Zwecke des CCPA sind personenbezogene Daten alle Informationen, die Sie identifizieren, sich auf Sie beziehen, die Sie beschreiben oder mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können oder die direkt oder indirekt mit Ihnen in Verbindung gebracht werden könnten.

bezeichnet jedes Gerät, das auf den Dienst zugreifen kann, wie z.B. ein Computer, ein Mobiltelefon, ein digitales Tablet oder ein Immersive Realität Headset. Nutzungsdaten bezieht sich auf automatisch gesammelte Daten, die entweder durch die Nutzung des Dienstes oder durch die Infrastruktur des Dienstes selbst erzeugt werden (z.B. die Dauer eines Seitenbesuchs).

Bei der Nutzung unseres Dienstes können wir Sie bitten, uns bestimmte persönlich identifizierbare Informationen zur Verfügung zu stellen, mit denen wir Sie kontaktieren oder identifizieren können. Persönlich identifizierbare Informationen können u.a. umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

Nutzungsdaten

Nutzungsdaten werden bei der Nutzung des Dienstes automatisch erfasst.

Nutzungsdaten können Informationen wie die Internetprotokolladresse Ihres Geräts (z.B. IP-Adresse), Browsertyp, Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten unseres Dienstes, Uhrzeit und Datum Ihres Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit, eindeutige Gerätekennungen und andere Diagnosedaten enthalten.

Wenn Sie auf den Dienst mit oder über ein mobiles Gerät zugreifen, können wir bestimmte Informationen automatisch erfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Typ des von Ihnen verwendeten mobilen Geräts, die eindeutige ID Ihres mobilen Geräts, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, Ihr mobiles Betriebssystem, den Typ des von Ihnen verwendeten mobilen Internet-Browsers, eindeutige Gerätekennungen und andere Diagnosedaten.

Wir können auch Informationen erfassen, die Ihr Browser sendet, wenn Sie unseren Dienst besuchen oder wenn Sie auf den Dienst mit oder über ein mobiles Gerät zugreifen.

Informationen, die während der Benutzung der Anwendung gesammelt wurden

Bei der Nutzung Unserer Anwendung können wir, um Funktionen unserer Anwendung zur Verfügung zu stellen, mit Ihrer vorherigen Zustimmung, auf Folgendes zugreifen:

Informationen zu Ihrem Standort

Kamerazugriff

Mikrofonzugriff

Zugriff auf die Fotogalerie

Zugriff auf Benachrichtigungen

Zugriff darauf, die App im Hintergrund laufen zu lassen

Wir verwenden diese Informationen, um Funktionen unseres Dienstes bereitzustellen und um unseren Dienst zu verbessern und anzupassen. Die Informationen können auf die Server des Unternehmens und/oder eines Dienstleistungsanbieters hochgeladen oder einfach auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Sie können den Zugriff auf diese Informationen jederzeit über die Einstellungen Ihres Geräts aktivieren oder deaktivieren.

Das Unternehmen kann persönliche Daten für die folgenden Zwecke verwenden:

Für die Bereitstellung und Aufrechterhaltung unseres Dienstes, einschließlich der Überwachung der Nutzung unseres Dienstes.

Um Ihr Konto zu verwalten:um Ihre Registrierung als Benutzer des Dienstes zu verwalten. Die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten können Ihnen Zugang zu verschiedenen Funktionalitäten des Dienstes verschaffen, die Ihnen als registrierter Benutzer zur Verfügung stehen.

Für die Erfüllung eines Vertrages: die Entwicklung, Einhaltung und Verpflichtung des Kaufvertrages für die Produkte, Artikel oder Dienstleistungen, die Sie gekauft haben, oder eines anderen Vertrages mit uns über den Service.

Sie zu kontaktieren: Sie per E-Mail, Telefonanrufe, SMS oder andere gleichwertige Formen der elektronischen Kommunikation zu kontaktieren, wie z.B. Push-Benachrichtigungen einer mobilen Anwendung bezüglich Aktualisierungen oder informativer Mitteilungen in Bezug auf die Funktionalitäten, Produkte oder vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, einschließlich der Sicherheitsupdates, wenn dies für deren Implementierung notwendig oder angemessen ist.

Um Sie mit Nachrichten, Sonderangeboten und allgemeinen Informationen über andere von uns angebotene Waren, Dienstleistungen und Veranstaltungen zu versorgen, die denen ähnlich sind, die Sie bereits gekauft oder angefragt haben, es sei denn, Sie haben sich gegen den Erhalt solcher Informationen entschieden.

Um Ihre Anfragen zu verwalten:Um Ihre Anfragen an uns zu bearbeiten und zu verwalten.

Wir können Ihre persönlichen Informationen in den folgenden Situationen weitergeben:

Mit Dienstanbietern: Wir können Ihre persönlichen Daten an Dienstanbieter weitergeben, um die Nutzung unseres Dienstes zu überwachen und zu analysieren, um Sie zu kontaktieren.

Für Geschäftsübertragungen: Wir können Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit oder während der Verhandlungen über eine Fusion, den Verkauf von Unternehmensvermögen, die Finanzierung oder den Erwerb des gesamten oder eines Teils unseres Geschäfts an ein anderes Unternehmen weitergeben oder übertragen.

Mit Affiliates: Wir können Ihre Informationen an unsere Affiliates weitergeben. In diesem Fall verlangen wir von diesen Affiliates, dass sie diese Datenschutzrichtlinie einhalten. Zu den verbundenen Unternehmen gehören unsere Muttergesellschaft und alle anderen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partner oder andere Unternehmen, die wir kontrollieren oder die unter gemeinsamer Kontrolle mit uns stehen.

Mit Geschäftspartnern: Wir können Ihre Informationen mit unseren Geschäftspartnern teilen, um Ihnen bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Werbeaktionen anzubieten.

Mit anderen Benutzern: Wenn Sie persönliche Informationen weitergeben oder anderweitig in den öffentlichen Bereichen mit anderen Benutzern interagieren, können diese Informationen von allen Benutzern eingesehen und nach außen hin öffentlich verbreitet werden. Wenn Sie mit anderen Benutzern interagieren oder sich über einen Social-Media-Dienst eines Drittanbieters registrieren, können Ihre Kontakte auf dem Social-Media-Dienst eines Drittanbieters Ihren Namen, Ihr Profil, Ihre Bilder und die Beschreibung Ihrer Aktivität sehen. Ebenso können andere Benutzer Beschreibungen Ihrer Aktivität einsehen, mit Ihnen kommunizieren und Ihr Profil einsehen.

Das Unternehmen bewahrt Ihre persönlichen Daten nur so lange auf, wie es für die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke erforderlich ist. Wir werden Ihre persönlichen Daten in dem Maße aufbewahren und verwenden, wie dies zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen (z.B. wenn wir Ihre Daten aufbewahren müssen, um geltende Gesetze einzuhalten), zur Beilegung von Streitigkeiten und zur Durchsetzung unserer rechtlichen Vereinbarungen und Richtlinien erforderlich ist.

Das Unternehmen wird die Nutzungsdaten auch für interne Analysezwecke aufbewahren. Nutzungsdaten werden in der Regel für einen kürzeren Zeitraum aufbewahrt, es sei denn, diese Daten werden zur Stärkung der Sicherheit oder zur Verbesserung der Funktionalität unseres Dienstes verwendet, oder wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Daten für längere Zeiträume aufzubewahren.

Ihre Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, werden in den Betriebsbüros des Unternehmens und an allen anderen Orten verarbeitet, an denen sich die an der Verarbeitung beteiligten Parteien befinden. Das bedeutet, dass diese Informationen an Computer außerhalb Ihres Bundesstaates, Ihrer Provinz, Ihres Landes oder einer anderen staatlichen Gerichtsbarkeit, in der die Datenschutzgesetze von denen Ihrer Gerichtsbarkeit abweichen können, übertragen und auf diesen gewartet werden können.

Ihr Einverständnis mit dieser Datenschutzerklärung, gefolgt von der Übermittlung solcher Informationen, stellt Ihr Einverständnis mit dieser Übertragung dar.

Das Unternehmen unternimmt alle vernünftigerweise notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie behandelt werden und dass keine Übertragung Ihrer persönlichen Daten an eine Organisation oder ein Land erfolgt, es sei denn, es sind angemessene Kontrollen vorhanden, einschließlich der Sicherheit Ihrer Daten und anderer persönlicher Informationen.

Geschäftliche Transaktionen

Wenn das Unternehmen an einer Fusion, Übernahme oder einem Verkauf von Vermögenswerten beteiligt ist, können Ihre persönlichen Daten übertragen werden. Wir werden Sie informieren, bevor Ihre persönlichen Daten übertragen werden und einer anderen Datenschutzrichtlinie unterliegen.

Rechtsdurchsetzung

Unter bestimmten Umständen kann das Unternehmen verpflichtet sein, Ihre persönlichen Daten offen zu legen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder als Antwort auf berechtigte Anfragen von Behörden (z.B. eines Gerichts oder einer Regierungsbehörde).

Andere gesetzliche Anforderungen

Das Unternehmen kann Ihre persönlichen Daten in dem guten Glauben offenlegen, dass eine solche Maßnahme notwendig ist, um:

einer rechtlichen Verpflichtung nachkommen

Schützen und verteidigen Sie die Rechte oder das Eigentum des Unternehmens

Mögliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Dienst zu verhindern oder zu untersuchen

Schützen Sie die persönliche Sicherheit der Benutzer des Dienstes oder der Öffentlichkeit

Schutz vor gesetzlicher Haftung

Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig, aber denken Sie daran, dass keine Methode der Übertragung über das Internet oder Methode der elektronischen Speicherung 100% sicher ist. Obwohl wir uns bemühen, kommerziell akzeptable Mittel zum Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verwenden, können wir ihre absolute Sicherheit nicht garantieren.

Dienstanbieter haben nur Zugang zu Ihren persönlichen Daten, um ihre Aufgaben in unserem Namen zu erfüllen, und sind verpflichtet, diese nicht weiterzugeben oder für andere Zwecke zu verwenden.

Analytik

Wir können Drittanbieter zur Überwachung und Analyse der Nutzung unseres Service in Anspruch nehmen.

Google Analytics Google Analytics ist ein von Google angebotener Webanalysedienst, der den Website-Traffic verfolgt und berichtet. Google verwendet die gesammelten Daten, um die Nutzung unseres Service zu verfolgen und zu überwachen. Diese Daten werden mit anderen Google-Services geteilt. Google kann die gesammelten Daten zur Kontextualisierung und Personalisierung der Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks verwenden.

Sie können bestimmte Funktionen von Google Analytics über die Einstellungen Ihres mobilen Geräts deaktivieren, z. B. die Einstellungen für Werbung auf Ihrem Gerät oder indem Sie die Anweisungen von Google in den Datenschutzbestimmungen befolgen: https://policies.google.com/privacy

Für weitere Informationen über die Datenschutzpraktiken von Google besuchen Sie bitte die Webseite Google Datenschutz & Bedingungen: https://policies.google.com/privacy

Firebase Firebase ist ein Analysedienst, der von Google Inc. bereitgestellt wird.

Sie können bestimmte Firebase-Funktionen über die Einstellungen Ihres Mobilgeräts deaktivieren, wie z.B. die Werbeeinstellungen Ihres Geräts oder indem Sie die Anweisungen von Google in den Datenschutzbestimmungen befolgen: https://policies.google.com/privacy

Wir empfehlen Ihnen auch, die Google-Richtlinien zum Schutz Ihrer Daten zu lesen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Für weitere Informationen darüber, welche Art von Informationen Firebase sammelt, besuchen Sie bitte die Webseite Google Datenschutz & Bedingungen: https://policies.google.com/privacy

Unity Analytics Unity Analytics wird von Unity Technologies zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen darüber, welche Art von Informationen Unity Analytics sammelt, besuchen Sie bitte die Seite Datenschutzrichtlinien: https://unity3d.com/legal/privacy-policy



Nutzung, Leistung und Sonstiges

Wir können Drittanbieter von Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um unseren Service besser zu verbessern.

Mapbox Ihre Datenschutzerklärung kann unter https://www.mapbox.com/legal/privacy/

eingesehen werden.



Wir können persönliche Daten unter folgenden Bedingungen verarbeiten:

Einwilligung : Sie haben Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.

: Sie haben Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben. Vertragserfüllung : Die Bereitstellung von persönlichen Daten ist notwendig für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen und/oder für vorvertragliche Verpflichtungen daraus.

: Die Bereitstellung von persönlichen Daten ist notwendig für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen und/oder für vorvertragliche Verpflichtungen daraus. Rechtliche Verpflichtungen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der das Unternehmen unterliegt, notwendig.Vitalinteressen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, um Ihre vitalen Interessen oder die einer anderen natürlichen Person zu schützen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der das Unternehmen unterliegt, notwendig.Vitalinteressen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, um Ihre vitalen Interessen oder die einer anderen natürlichen Person zu schützen. Öffentliche Interessen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung der dem Unternehmen übertragenen öffentlichen Gewalt durchgeführt wird.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung der dem Unternehmen übertragenen öffentlichen Gewalt durchgeführt wird. Berechtigte Interessen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Zwecke der von der Gesellschaft verfolgten legitimen Interessen notwendig.

In jedem Fall ist das Unternehmen gerne bereit, bei der Klärung der spezifischen Rechtsgrundlage, die für die Verarbeitung gilt, behilflich zu sein, und insbesondere zu klären, ob die Bereitstellung persönlicher Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung oder eine Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrages ist.

Ihre Rechte nach dem GDPR

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten zu respektieren und zu garantieren, dass Sie Ihre Rechte ausüben können.

Sie haben im Rahmen dieser Datenschutzerklärung und, falls Sie sich innerhalb der EU befinden, gesetzlich das Recht auf:

Zugang zu Ihren persönlichen Daten anfordern. Das Recht auf Zugang, Aktualisierung oder Löschung der Informationen, die wir über Sie haben. Wann immer möglich, können Sie direkt in den Einstellungen Ihres Kontos auf Ihre persönlichen Daten zugreifen, diese aktualisieren oder deren Löschung beantragen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Aktionen selbst durchzuführen, kontaktieren Sie uns bitte, um Sie zu unterstützen. Auf diese Weise können Sie auch eine Kopie der persönlichen Daten erhalten, die wir über Sie gespeichert haben.

Das Recht auf Zugang, Aktualisierung oder Löschung der Informationen, die wir über Sie haben. Wann immer möglich, können Sie direkt in den Einstellungen Ihres Kontos auf Ihre persönlichen Daten zugreifen, diese aktualisieren oder deren Löschung beantragen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Aktionen selbst durchzuführen, kontaktieren Sie uns bitte, um Sie zu unterstützen. Auf diese Weise können Sie auch eine Kopie der persönlichen Daten erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Bitten Sie um Korrektur der persönlichen Daten, die wir über Sie besitzen . Sie haben das Recht, alle unvollständigen oder ungenauen Informationen, die wir über Sie besitzen, korrigieren zu lassen.

. Sie haben das Recht, alle unvollständigen oder ungenauen Informationen, die wir über Sie besitzen, korrigieren zu lassen. Widersprechen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Dieses Recht besteht, wenn wir uns auf ein legitimes Interesse als rechtliche Grundlage für unsere Verarbeitung berufen und Ihre besondere Situation etwas an Ihrer Situation ändert, so dass Sie aus diesem Grund Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben möchten. Sie haben auch das Recht, Einspruch zu erheben, wenn wir Ihre persönlichen Daten für Direktmarketingzwecke verarbeiten.

Dieses Recht besteht, wenn wir uns auf ein legitimes Interesse als rechtliche Grundlage für unsere Verarbeitung berufen und Ihre besondere Situation etwas an Ihrer Situation ändert, so dass Sie aus diesem Grund Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben möchten. Sie haben auch das Recht, Einspruch zu erheben, wenn wir Ihre persönlichen Daten für Direktmarketingzwecke verarbeiten. Löschung Ihrer persönlichen Daten verlangen. Sie haben das Recht, uns zu bitten, persönliche Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es für uns keinen guten Grund gibt, sie weiter zu verarbeiten.

Sie haben das Recht, uns zu bitten, persönliche Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es für uns keinen guten Grund gibt, sie weiter zu verarbeiten. Bitten Sie um die Übermittlung Ihrer persönlichen Daten. Wir werden Ihnen oder einem von Ihnen ausgewählten Dritten Ihre persönlichen Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten, maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur für automatisierte Informationen gilt, deren Verwendung Sie uns ursprünglich zugestimmt haben oder bei denen wir die Informationen zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verwendet haben.

Wir werden Ihnen oder einem von Ihnen ausgewählten Dritten Ihre persönlichen Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten, maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur für automatisierte Informationen gilt, deren Verwendung Sie uns ursprünglich zugestimmt haben oder bei denen wir die Informationen zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verwendet haben. Ziehen Sie Ihre Zustimmung zurück. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten zurückzuziehen. Wenn Sie Ihre Zustimmung zurückziehen, können wir Ihnen möglicherweise keinen Zugang zu bestimmten Funktionen des Dienstes gewähren.

Sie können Ihre Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Widerspruch ausüben, indem Sie uns kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass wir Sie möglicherweise bitten, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir auf solche Anfragen antworten. Wenn Sie eine Anfrage stellen, werden wir unser Bestes tun, um Ihnen so schnell wie möglich zu antworten.

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über die Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch uns zu beschweren. Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befinden, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre örtliche Datenschutzbehörde im EWR.

Ihre Rechte nach dem CCPA

Im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie und nach dem Gesetz, wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, haben Sie die folgenden Rechte:

Das Recht auf Benachrichtigung. Sie müssen ordnungsgemäß darüber informiert werden, welche Kategorien von persönlichen Daten gesammelt werden und für welche Zwecke die persönlichen Daten verwendet werden.

Sie müssen ordnungsgemäß darüber informiert werden, welche Kategorien von persönlichen Daten gesammelt werden und für welche Zwecke die persönlichen Daten verwendet werden. Das Recht auf Zugang / das Recht auf Anfrage. Der CCPA erlaubt Ihnen, vom Unternehmen Informationen bezüglich der Offenlegung Ihrer persönlichen Daten, die in den letzten 12 Monaten vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften für Direktmarketingzwecke des Dritten gesammelt wurden, anzufordern und von diesem zu erhalten.

Der CCPA erlaubt Ihnen, vom Unternehmen Informationen bezüglich der Offenlegung Ihrer persönlichen Daten, die in den letzten 12 Monaten vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften für Direktmarketingzwecke des Dritten gesammelt wurden, anzufordern und von diesem zu erhalten. Das Recht, den Verkauf von persönlichen Daten abzulehnen. Sie haben auch das Recht, das Unternehmen aufzufordern, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte zu verkaufen. Sie können eine solche Anfrage einreichen, indem Sie unseren Abschnitt „Don’t Sell My Personal Information“ oder unsere Webseite besuchen.

Sie haben auch das Recht, das Unternehmen aufzufordern, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte zu verkaufen. Sie können eine solche Anfrage einreichen, indem Sie unseren Abschnitt „Don’t Sell My Personal Information“ oder unsere Webseite besuchen. Das Recht, über Ihre persönlichen Daten informiert zu werden. Sie haben das Recht, vom Unternehmen Informationen bezüglich der Offenlegung der folgenden Punkte anzufordern und zu erhalten: Die Kategorien der gesammelten persönlichen Daten Die Quellen, aus denen die persönlichen Daten gesammelt wurden Der geschäftliche oder kommerzielle Zweck für das Sammeln oder den Verkauf der persönlichen Daten Kategorien von Dritten, mit denen wir persönliche Daten austauschen Die spezifischen persönlichen Daten, die wir über Sie gesammelt haben

Sie haben das Recht, vom Unternehmen Informationen bezüglich der Offenlegung der folgenden Punkte anzufordern und zu erhalten: Das Recht, persönliche Daten zu löschen. Sie haben auch das Recht, die Löschung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen, die in den letzten 12 Monaten gesammelt wurden.

Sie haben auch das Recht, die Löschung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen, die in den letzten 12 Monaten gesammelt wurden. Das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Sie haben das Recht, nicht diskriminiert zu werden, wenn Sie eines der Rechte Ihres Verbrauchers ausüben, einschließlich durch: Verweigerung von Waren oder Dienstleistungen für Sie Die Erhebung unterschiedlicher Preise oder Tarife für Waren oder Dienstleistungen, einschließlich der Nutzung von Rabatten oder anderen Vergünstigungen oder die Verhängung von Strafen Ihnen ein anderes Niveau oder eine andere Qualität von Waren oder Dienstleistungen zu bieten Vorzuschlagen, dass Sie einen anderen Preis oder Tarif für Waren oder Dienstleistungen oder ein anderes Niveau oder eine andere Qualität von Waren oder Dienstleistungen erhalten.

Sie haben das Recht, nicht diskriminiert zu werden, wenn Sie eines der Rechte Ihres Verbrauchers ausüben, einschließlich durch:

Um eines Ihrer Rechte im Rahmen des CCPA auszuüben, und wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie uns eine E-Mail schicken, uns anrufen oder unsere Rubrik „Don’t Sell My Personal Information“ oder unsere Webseite besuchen.

Das Unternehmen wird die erforderlichen Informationen innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt Ihrer überprüfbaren Anfrage kostenlos offenlegen und liefern. Die Frist zur Bereitstellung der erforderlichen Informationen kann einmal um weitere 45 Tage verlängert werden, wenn dies angemessen notwendig ist und mit vorheriger Ankündigung.

Wir verkaufen keine persönlichen Informationen. Die Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten (z.B. unsere Werbepartner), können jedoch im Rahmen des Dienstes Technologien verwenden, die „verkauft“ persönliche Informationen im Sinne des CCPA-Gesetzes.

Wenn Sie sich gegen die Verwendung Ihrer persönlichen Daten für interessenbezogene Werbezwecke und diese potentiellen Verkäufe gemäß der Definition des CCPA-Gesetzes entscheiden möchten, können Sie dies tun, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Bitte beachten Sie, dass jede Abmeldung spezifisch für den von Ihnen verwendeten Browser ist. Möglicherweise müssen Sie sich bei jedem Browser, den Sie verwenden, abmelden.

Website

Sie können sich gegen den Erhalt von Anzeigen entscheiden, die so personalisiert sind, wie sie von unseren Dienstanbietern geschaltet werden, indem Sie unsere Anweisungen auf dem Dienst befolgen:

Von unserem „Cookie-Zustimmung“ Hinweis-Banner

Oder aus Unser „CCPA Opt-out“ Hinweisbanner

Oder aus Unser „Meine persönlichen Daten nicht verkaufen“ Hinweisbanner

Oder aus Unser „Meine persönlichen Daten nicht verkaufen“ link

Durch die Abmeldung wird ein Cookie auf Ihrem Computer platziert, das nur für den Browser gilt, den Sie zur Abmeldung verwenden. Wenn Sie den Browser wechseln oder die von Ihrem Browser gespeicherten Cookies löschen, müssen Sie sich erneut abmelden.

Mobile Geräte

Ihr mobiles Gerät gibt Ihnen möglicherweise die Möglichkeit, sich gegen die Verwendung von Informationen über die von Ihnen genutzten Anwendungen zu entscheiden, um Ihnen auf Ihre Interessen ausgerichtete Anzeigen zu schalten:

„Opt out of Interest-based Ads“ oder „Opt out of Ads Personalization“ auf Android-Geräten

„Limit Ad Tracking“ auf iOS-Geräten

Sie können auch die Erfassung von Standortinformationen von Ihrem Mobilgerät stoppen, indem Sie die Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät ändern.

„Do Not Track“ Richtlinie wie vom kalifornischen Gesetz zum Schutz der Online-Privatsphäre (CalOPPA)

Unser Dienst reagiert nicht auf Signale „Do Not Track“.

Es gibt jedoch Websites Dritter, die Ihre Surfaktivitäten verfolgen. Wenn Sie solche Websites besuchen, können Sie Ihre Präferenzen in Ihrem Webbrowser einstellen, um Websites zu informieren, dass Sie nicht verfolgt werden möchten. Sie können DNT aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Präferenzen oder Einstellungsseite Ihres Webbrowsers besuchen.

Privatsphäre der Kinder

Der Dienst kann Inhalte enthalten, die für Kinder unter 13 Jahren geeignet sind. Als Eltern sollten Sie wissen, dass durch den Dienst Kinder unter 13 Jahren an Aktivitäten teilnehmen können, die die Sammlung oder Verwendung persönlicher Informationen beinhalten. Wir unternehmen angemessene Anstrengungen, um sicherzustellen, dass, bevor wir persönliche Daten von einem Kind erheben, die Eltern des Kindes über unsere Praktiken im Umgang mit persönlichen Daten informiert werden und ihre Zustimmung dazu erhalten.

Wir können auch die Art und Weise einschränken, wie wir einige der Informationen von Benutzern zwischen 13 und 18 Jahren sammeln, verwenden und speichern. In einigen Fällen bedeutet dies, dass wir in der Lage sein werden, diesen Benutzern bestimmte Funktionen des Dienstes zur Verfügung zu stellen. Wenn wir uns auf die Einwilligung als rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Informationen verlassen müssen und Ihr Land die Einwilligung eines Elternteils erfordert, kann es sein, dass wir die Zustimmung Ihrer Eltern benötigen, bevor wir diese Informationen erfassen und verwenden.

Wir können einen Benutzer bitten, sein Geburtsdatum zu überprüfen, bevor wir persönliche Informationen von ihm sammeln. Wenn der Benutzer unter 13 Jahre alt ist, wird der Dienst entweder blockiert oder zu einem Prozess der elterlichen Zustimmung umgeleitet.

Informationen, die von Kindern unter 13 Jahren gesammelt wurden

Das Unternehmen kann persistente Identifizierungsmerkmale wie Cookies oder IP-Adressen von Kindern ohne elterliche Zustimmung sammeln und speichern, um den internen Betrieb des Dienstes zu unterstützen.

Wir können andere persönliche Informationen über Kinder sammeln und speichern, wenn diese Informationen von einem Kind mit vorheriger Zustimmung der Eltern oder von den Eltern oder dem Vormund des Kindes übermittelt werden.

Das Unternehmen kann die folgenden Arten von persönlichen Informationen über ein Kind erfassen und speichern, wenn sie von einem Kind mit vorheriger elterlicher Zustimmung oder von den Eltern oder dem Vormund des Kindes übermittelt werden:

Vor- und/oder Nachname

Geburtsdatum

Geschlecht

Gradstufe

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Name der Eltern oder des Vormunds

E-Mail-Adresse der Eltern oder des Vormunds

Für weitere Einzelheiten zu den Informationen, die wir möglicherweise sammeln, können Sie sich auf den Abschnitt „Arten der gesammelten Daten“ dieser Datenschutzrichtlinie beziehen. Wir befolgen unsere Standard-Datenschutzrichtlinie für die Offenlegung von persönlichen Informationen, die von und über Kinder gesammelt wurden.

Elterlicher Zugang

Ein Elternteil, der dem Unternehmen bereits die Erlaubnis erteilt hat, die persönlichen Daten seines Kindes zu sammeln und zu verwenden, kann jederzeit:

Persönliche Daten des Kindes überprüfen, korrigieren oder löschen

Unterbinden Sie die weitere Sammlung oder Verwendung der persönlichen Daten des Kindes

Wenn Sie eine solche Anfrage stellen möchten, können Sie uns schreiben, indem Sie die in dieser Datenschutzrichtlinie angegebenen Kontaktinformationen verwenden.

Gemäß California Civil Code Section 1798 (kalifornisches „Shine the Light“-Gesetz) können kalifornische Einwohner mit einer etablierten Geschäftsbeziehung zu uns einmal im Jahr Informationen über die Weitergabe ihrer persönlichen Daten an Dritte für deren Direktmarketingzwecke anfordern.

Wenn Sie weitere Informationen unter dem kalifornischen „Shine the Light“-Gesetz anfordern möchten, und wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie uns über die unten angegebenen Kontaktinformationen kontaktieren.

California Business and Professions Code section 22581 erlaubt es in Kalifornien ansässigen Personen unter 18 Jahren, die registrierte Benutzer von Online-Sites, -Diensten oder -Anwendungen sind, die Entfernung von Inhalten oder Informationen, die sie öffentlich veröffentlicht haben, zu beantragen und zu erwirken.

Um die Entfernung solcher Daten zu beantragen, und wenn Sie in Kalifornien wohnhaft sind, können Sie uns über die unten angegebenen Kontaktinformationen kontaktieren und die mit Ihrem Konto verbundene E-Mail-Adresse angeben.

Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Anfrage keine Garantie für eine vollständige oder umfassende Entfernung von Inhalten oder Informationen garantiert, die online gestellt wurden, und dass das Gesetz die Entfernung unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht erlaubt oder verlangt.

Unser Service kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Wenn Sie auf einen Link einer dritten Partei klicken, werden Sie auf die Website dieser dritten Partei weitergeleitet. Wir raten Ihnen dringend, die Datenschutzrichtlinie jeder von Ihnen besuchten Website zu überprüfen.

Wir haben keine Kontrolle über und übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien oder die Praktiken von Websites oder Diensten Dritter.

Wir können unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir werden Sie über Änderungen informieren, indem wir die neue Datenschutzrichtlinie auf dieser Seite veröffentlichen.

Wir werden Sie per E-Mail und/oder einen auffälligen Hinweis auf unseren Service informieren, bevor die Änderung in Kraft tritt, und das „Last updated“ Datum am Anfang dieser Datenschutzrichtlinie aktualisieren.

Wir raten Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie treten in Kraft, wenn sie auf dieser Seite veröffentlicht werden.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie uns kontaktieren: