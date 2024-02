Fernsehkoch gibt den Löffel ab – die Nachfolgerin ist keine Unbekannte

Vor wenigen Monaten hatte sie noch den ehemaligen „Saal ll“ in der Schanze mit ihren Geschwistern wiederbelebt, jetzt wagt die Hamburger TV-Köchin Zora Klipp (34) den nächsten Karriereschritt: Im April wird sie die Koch-Show in der NDR-Fernsehsendung „DAS!“ von Rainer Sass (69) übernehmen, der auf eigenen Wunsch aufhört. Damit geht eine Ära zuende.

Seit 33 Jahren kocht Rainer Sass (69) in der NDR-Fernsehsendung „DAS!“ – und gehört damit zu den dienstältesten TV-Köchen Deutschlands. „Die besten Jahre meines Lebens hatte ich beim NDR – besonders bei der Sendung ‚DAS!’, von der ich fast jede Ausgabe gesehen habe. Danke NDR“, sagte Sass.

Neben dem täglichen „DAS! Kochstudio“ im Rahmen des Vorabendmagazins und der 45-minütigen losen Reihe „DAS! Kochstudio“, die er seit vielen Jahren zusammen mit Bettina Tietjen bestreitet, hatte Sass im NDR Fernsehen noch viele weitere kulinarische Formate, etwa die „Rainer Sass Kochshow“, „Rainers Freunde“, „Wünsch Dir Sass“ und zuletzt „So isst der Norden“.

Nachfolgerin von Rainer Sass: Zora Klipp kocht bei „DAS!“ im NDR

„Mit Rainer Sass geht ein echtes norddeutsches Original – unterhaltsam, eigenwillig, authentisch und in jeder Hinsicht köstlich. Er hat ganze Fernsehgenerationen in Norddeutschland kulinarisch geprägt“, sagte NDR-Programmdirektor Frank Beckmann.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Renovierungs-Albtraum: Diese Schanzen-Kneipe ist nicht wiederzuerkennen

Die letzte Ausgabe von „DAS! schmeckt” mit Sass steht am 19. April an. Ein letztes „DAS! Kochstudio“ mit Tietjen ist am 1. April. Die umtriebige Gastronomin und TV-Köchin Klipp (34) führt zwei eigene Restaurants in Hamburg und ist durch die TV-Formate „Zora kocht’s einfach“ und „Schmeckt. Immer.“ bereits ein bekanntes Gesicht im NDR Fernsehen.

Bevor sie und ihre Geschwister aus dem ehemaligen „Saal ll“ das heutige „Blattgold“ in der Schanze machten, eröffneten sie schon die „Weidenkantine“ an der Weidenallee. Daneben ist die gelernte Köchin und Kochbuchautorin zum Beispiel in der ZDF-„Küchenschlacht“ gern gesehener Gast. (dpa/mp)