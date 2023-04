Die Hälfte ist tot: Die bittere Winterbilanz der Alsterschwäne

Die Hamburger Alsterschwäne haben in den vergangenen Monaten einiges einstecken müssen. So hat nicht nur die Vogelgrippe im Bestand gewütet, sondern auch eine andere Erkrankung war für einige Tiere tödlich. Nun dürfen die ersten Schwäne das Winterquartier verlassen.

Lange mussten die Hamburger Alsterschwäne in diesem Jahr in ihrem Winterquartier in kleinen Gruppen ausharren, nun dürfen die ersten wieder auf der Alster schwimmen. Am Dienstag sind 24 Höckerschwäne auf die Gewässer Hamburgs entlassen worden. Die restlichen Tiere sollen in den kommenden Tagen folgen. „Wir werden sie in Zehnerblöcken etwa jeden zweiten Tag aus dem Winterquartier holen“, sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß am Dienstag. Üblicherweise verlassen die Schwäne, die als eines der Wahrzeichen der Hansestadt gelten, im Frühjahr gemeinsam als große Gruppe das Winterquartier.

Alsterschwäne: Bestand auf die Hälfte verringert

Dass das in diesem Jahr anders gemacht wird, liegt an der Vogelgrippe, die den Schwanenbestand Anfang des Jahres hart getroffen hat. „Wir hatten 27 Einschläge durch die Vogelgrippe“, so Nieß. Wegen einer Infektion mit Botulismus-Bakterien, die in sauerstoffarmen Gewässern vorkommen und die Wasservögel vergiften, seien zudem weitere Tiere verendet. „Es ist das erste Mal, dass wir so einen exorbitanten Treffer bekommen haben, das war sehr schmerzhaft für uns. Auch menschlich!“ Der eigentlich rund 120 Tiere umfassende Bestand ist dadurch auf 65 Exemplare geschrumpft.

Alle Tiere werden deshalb in diesem Jahr vor ihrer Entlassung zunächst auf die Vogelgrippe getestet. Nur gesunde Tiere dürfen das Quartier verlassen und ihre Brutgebiete aufsuchen. Am Eppendorfer Mühlenteich waren sie zu ihrem Schutz bereits seit Januar in Zelten und in Kleingruppen untergebracht worden. In Hamburg gilt wegen der Vogelgrippe nach wie vor Stallpflicht für gehaltenes Geflügel. Die Regelung betrifft nicht die Alsterschwäne.

Herausspaziert! Schwanenvater Olaf Nieß entlässt die ersten Alsterschwäne aus dem Eppendorfer Winterquartier. Jonas Walzberg/dpa Herausspaziert! Schwanenvater Olaf Nieß entlässt die ersten Alsterschwäne aus dem Eppendorfer Winterquartier.

Bestand soll sich durch zugeflogene Tiere selbst erholen

Die Alsterschwäne sind ein Mischbestand aus zugeflogenen Tieren, bei Unfällen verletzten, flugunfähigen und frei umherfliegenden Tieren. Nieß hofft, dass sich der Bestand – auch durch zugeflogene Schwäne – von selbst wieder erhöht. Da soll nicht nachgeholfen werden. „Wie lange das dauert, können wir nicht absehen.“

Das Hamburger Schwanenwesen ist eine städtische Dienststelle. Es hat eine jahrhundertelange Tradition, denn in Hamburg gelten die Schwäne als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit der Hansestadt – und als eines der Wahrzeichen Hamburgs. Das Amt des Schwanenvaters gibt es seit 1674. Olaf Nieß besetzt somit die wohl älteste Planstelle der Stadt Hamburg. (dpa/mp)