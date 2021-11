Am Samstag nachmittag gegen 14 Uhr wurde ein Schwan an der Gose-Elbe gesichtet, der eine Angelsehne um Hals und Schnabel gewickelt hatte. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.

Als die Einsatzkräft eintrafen, saß das Tier auf einer Wiese. Gleich helfen lassen wollte der Schwan sich nicht – ihn einzufangen dauerte eine Weile.

Hamburg: Große Fang-Aktion in der Gose-Elbe

Mit einem Schlauchboot verfolgen die Retter den Schwan auf dem Wasser, auch ein Kanu wurde eingesetzt.

Schließlich gelang es einem Feuerwehrmann das flüchtende Tier am Flügel festzuhalten. Es wurde dann im Boot an Land gebracht.

Dort wurde dem Schwan die Sehne teilweise entfernt. Das Tier wurde zum Quartier von Schwanenvater Olaf Nieß gebracht, der für die Betreuung der Tiere verantwortlich ist. Der Einsatz dauerte insgesamt anderthalb Stunden. (mp)