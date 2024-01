„Die drei ???“ bekommen Verstärkung – aus der „Sesamstraße“

Seit mehr als 40 Jahren sind „Die drei ???“ schon unterwegs, um in Rocky Beach aufregende Kriminalfälle zu lösen. In einer der nächsten Folgen der Hörspiel-Reihe bekommen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews Unterstützung von einer Stimme, die viele Zuhörer noch aus der „Sesamstraße“ kennen dürften.

Die Regisseurin der Hörspielreihe „Die drei ???“, Heikedine Körting, plant, eine der bekanntesten Stimmen aus dem deutschen Kinderfernsehen zurück in die Serie zu holen. Karl-Ulrich Meves (95), der früher in der „Sesamstraße“ den Grobi sprach, sei mit ihr im Gespräch, bestätigte Körting (78).

„Die drei ???“: Karl-Ulrich Meves gibt Comeback mit 95

„Genau so ist es. Uli Meves ist glücklicherweise wieder nach Hamburg gezogen und wir haben neulich Kontakt aufgenommen“. Er habe ihr gesagt, er sei zwar Mitte 90, aber „noch proper und toll“ und habe Spaß.

In deutschen Kinderzimmern ist Karl-Ulrich Meves auch durch den blauen Chaos-Zottel Grobi bekannt, dem er lange seine Stimme lieh. (Archivbild) IMAGO / Everett Collection In deutschen Kinderzimmern ist Karl-Ulrich Meves auch durch den blauen Chaos-Zottel Grobi bekannt, dem er lange seine Stimme lieh. (Archivbild)

Man wolle dieser Tage „gucken, was wir Schönes aufnehmen wollen miteinander“, sagte Körting. „Er wird auf jeden Fall in der nächstmöglichen ‚Fragezeichen‘-Folge besetzt, wo eine passende Rolle für ihn dabei ist. Ja, er freut sich drauf und ich freue mich auch unglaublich.“

Hörer der ganz frühen Folgen von „Die drei ???“ kennen Meves aus sehr ikonischen Rollen, etwa als der Artist „Der Einzigartige Gabbo“ in „Die schwarze Katze“ oder als Horace „Beefy“ Tremayne in „Der magische Kreis“. Die Auftritte von ihm in der Serie endeten um 1980, als er von Hamburg nach Berlin umzog. „Früher war das Reisen hierher schon ein bisschen beschwerlicher“, so Körting.

Meves war erst kürzlich in dem erfolgreichen „Die drei ???“-Podcast „Haschimitenfürst – Der Bobcast“ zu Gast gewesen. In diesem Kontext waren neue Gespräche mit dem Hörspiellabel Europa in Gang gekommen. (dpa/mp)