Die Deko-Expertin mit dem Hygge-Hang

Der Frühling steht vor der Tür und damit bei so manchem auch der Drang, Zuhause etwas zu verändern. Für Sonja Pimentel, Ladeninhaberin vom „Liv Interior Conceptstore“ in Eimsbüttel, ist Einrichten eine Lebenseinstellung. Warum wir uns in unruhigen Zeiten auf unser Zuhause besinnen sollten und welche Deko-Tipps besonders angesagt sind, verrät sie der MOPO.

Sonja Pimentel hatte schon immer ein Faible für schöne Dinge. „Bei mir steht ein Gegenstand nie lange an einem Ort“, sagt sie und lacht. Die gebürtige Belgierin aus Antwerpen führt seit der Neueröffnung in Eimsbüttel den „Liv Interior Conceptstore“, eine dänische Einrichtungs-Kette. Auffällig ist: Die bunten Kissen und Decken machen in dem Einrichtungsgeschäft dem sogenannten Begriff „hyggelig“ alle Ehre. Denn die Gemütlichkeit sei immer In, auch, wenn die Trendbewegung schon einige Zeit andauere.

Schon bevor sie zu dem Einrichtungsladen kam, habe sie sich dem Einrichten verschrieben. Heute gibt sie ihren Kunden Tipps, wie diese ihr Zuhause noch schöner gestalten können. Dabei habe sie sich das meiste selbst beigebracht. „Gerade in einer turbulenten Zeit, in der die Welt von Unruhen erschüttert wird, kann das Zuhause der perfekte Rückzugsort sein“, so Pimentel. Sie spricht von „Cokooning“: Während viele sich im Winter zurückziehen, entstehe im Frühling ein ganz neues Lebensgefühl.

Farben raus, Dunkles rein: Jetzt darf es laut werden

Bunte Kissen auf einem ruhigen Sofa: So zieht der Frühling farblich bei uns ein Florian Quandt Bunte Kissen auf einem ruhigen Sofa: So zieht der Frühling farblich bei uns ein.

Der Frühling kommt mit schnellen Schritten und somit auch die ersten Blumen, die mit ihren bunten Farben das eintönige Grau des Winters vertreiben. Pimentels erster Tipp lautet hier: bunte Farben dürfen auch Zuhause sein, dunklere Farben werden weggeräumt. Ein, zwei farbige Kissen können ein ruhiges Sofa sofort aufheitern. Aber Achtung: nicht mehr als drei Farben sollten dabei eingesetzt werden, so Pimentel. Es komme immer auf die Balance an. Ruhige Farbtöne kombiniert sie mit knalligen Farbtönen.

Auch die veränderte Situation fernab der eigenen vier Wände, wie beispielsweise der Krieg in der Ukraine, lassen uns auf unser Zuhause zurückbesinnen. Es dient als „Safe Space“, als Rückzugsort. Deswegen sei Gemütlichkeit so wichtig. In dem Laden „Liv Interior Conceptstore“ designt die dänische Gründerin Tina Mirza, die hinter der Kette steckt, viele Artikel selbst. Dieses Jahr seien es vor allem die Farben Gelb und Orange, die dominieren, so Pimentel.

Es wird grün: Den Raum lebendig gestalten

Während die Natur im Frühling vor dem Fenster loslegt, könne sie das auch drinnen tun. Ein Blumenstrauß voll knalliger Tulpen sei mit wenig Aufwand zu besorgen und bringe sofort den farbenfrohen Frühlingseffekt ins Wohnzimmer, so Pimentel. Pflanzen seien perfekt, um die Natur, die draußen zu sprießen beginnt, ins Wohnzimmer einziehen zu lassen.

Pflanzen schaffen schnell und einfach eine Veränderung / Florian Quandt Pflanzen schaffen schnell und einfach eine Veränderung

Aus alt mach‘ neu: Nachhaltigkeit steht an erster Stelle

„Probiere es mal aus, stell‘ deinen Tisch mal wo anders hin!“ Pimentel ist der Meinung, dass oft eine kleine Veränderung ausreiche, um gleich ein neues Wohngefühl zu bekommen. Die Deko-Expertin ist auch dafür, nicht alles einzusetzen, was man zuhause hat. Manchmal räume sie Dinge weg, nur um sie dann später wieder durchtauschen zu können. Man müsse eben nicht immer alles neu kaufen. Es sei eine Form von Nachhaltigkeit, die auch in ihrem Laden an erster Stelle stehe. Der Laden versuche vor allem, recyceltes und nachhaltiges Material einzusetzen. „Man kann Dinge umfunktionieren, in dem man ihnen einen neuen Sinn gibt.“

Dingen einen neuen Sinn geben: Ein Ast wird hier als Deko-Objekt umfunktioniert / Florian Quandt Dingen einen neuen Sinn geben: Ein Ast wird hier als Deko-Objekt umfunktioniert

Sonja Pimentel betont, dass Trends kommen und gehen. Wichtig sei, dass man auf das eigene Bauchgefühl höre. Natürlich spiele auch die Lebenssituation immer eine Rolle. Inspiration finde sie vor allem im Außen, manchmal sogar, wenn die durch die Hamburger Straßen spaziere. „Oft braucht keinen großen Aufwand, um es bei sich Zuhause frühlingshaft und gemütlich zu machen. Kleine Veränderungen können bereits einiges bewirken, damit man sich Zuhause wohl fühlt. Wichtig ist nur, dass man es angeht.“ (chc)