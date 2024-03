Die besten Krankenhäuser Deutschlands: Hamburger Klinik in den Top 10

Im Falle einer Krankheit ist es besonders wichtig, die richtige Klinik auszuwählen. Manche Krankenhäuser sind besser als andere. Und eines der besten Deutschlands steht in Hamburg.

Das amerikanische Nachrichtenmagazin „Newsweek“ hat gemeinsam mit Statista die besten Krankenhäuser Deutschlands ermittelt. Grundlage dafür sind die Einschätzungen von über 85.000 Medizin-Experten.

Dazu kommen die Meinungen von Patienten direkt nach ihrem Krankenhausaufenthalt. Doch es geht um mehr als nur Zufriedenheit: Sauberkeit, das Verhältnis von Patienten zu Ärzten und spezielle Befragungen zu Patientenerfahrungen fließen ebenfalls in die Gesamtpunktzahl ein.

Das Ergebnis: Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist das beste Krankenhaus in Hamburg, das sechst-beste in Deutschland. Das zweitbeste Hamburger Klinikum ist die Asklepios-Klinik Barmbek, die in der Gesamtwertung auf Platz 30 liegt.

Übrigens: Das beste Krankenhaus der Republik ist die Charité in Berlin, das beste im gesamten Ranking ist die Mayo Clinic in Rochester, USA. (mp)