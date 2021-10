Nicht etwa bei den Schulnoten, sondern bei der Quizsendung „Die beste Klasse Deutschlands“ konnte sich eine Klasse aus Hamburg den Titel „Beste Klasse Deutschlands“ holen. Im Finale am Samstagmorgen konnte sich die 8F des Gymnasiums Süderelbe (Neugraben-Fischbek) gegen Gegenspieler aus ganz Deutschland durchsetzen.

Die Konkurrenz kam vom Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis, dem Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main und dem Liselotte-Gymnasium in Mannheim. In der Quizsendung, die im ARD/ZDF-Kinderkanal (Kika) ausgestrahlt wurde, mussten für den Sieg allerlei Rätsel gelöst werden.

Dabei waren ein Raketen-Experiment von Bürger Lars Dietrich, eine Cup-Cake-Frage von Back-Expertin Enie van de Meiklokjes, ein Rätsel um ein geheimnisvolles Instrument von Comedian Marti Fischer oder auch actiongeladene Herausforderungen der Social Media-Stars Lisa & Lena.

Auch Bremer Singer-Songwriter Nico Santos stellte den Klassen beim Quiz eine Frage. Am Ende konnte sich die Klasse aus Neugraben-Fischbek über neue Tablets und Workshops für kreativen Videodreh und –schnitt als Preis freuen.

Der Titel soll auch nächstes Jahr wieder einer Klasse verliehen werden. Die Bewerbungsphase für die Frühjahrsausgabe läuft bereits. Sechste und siebte Klassen aller Schulformen aus ganz Deutschland können sich dafür noch bis zum 12. November auf kika.de bewerben. (dpa/to)