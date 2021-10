Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochnachmittag nach Mümmelmannsberg aus. Bei der Gesamtschule war es zu einer Auseinandersetzung unter Schülerinnen gekommen. Weil auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, nahm die Polizei den Einsatz sehr ernst.

Gegen 14 Uhr rückten acht Streifenwagen aus allen Richtungen zu den Bereich um die Gesamtschule Mümmelmannsberg an. An der Kandinskyallee stießen die Polizisten auf eine große Ansammlung von Schülern. Die bildeten einen Kreis um zwei Schülerinnen, die sich in die Haare bekommen hatten. Die Beamten trennten die streitenden Teenager und klärten den Sachverhalt.

Messer soll im Spiel gewesen sein

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, sei es wegen einer Haarspange zu Streitigkeiten unter den Mädchen gekommen. In einem Notruf, den Passanten abgesetzt hatten, die Zeugen wurden, sei von einer Schlägerei die Rede gewesen. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifenwagen alarmiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Amok-Alarm an Grundschule in Mümmelmannsberg

Verletzte gab es keine. Auch ein Messer wurde nicht gefunden. Die Polizisten nahmen die Personalien auf und beruhigten die Jugendlichen.