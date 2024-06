Deutschland gegen Dänemark: „Wir fahren nach Berlin“, jubelt Hamburg

Jetzt wird’s ernst: Am Samstagabend trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in ihrem ersten K.-o.-Runden-Spiel auf Dänemark. Wer verliert, fliegt raus. Entsprechend groß ist die Spannung bei den Fans: Bis zu 50.000 von ihnen können das Match (Anpfiff um 21 Uhr) im Public-Viewing-Bereich und der Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) verfolgen. Auch im Umkreis der Fanmeile ist schon vor Spielbeginn einiges los. Die MOPO ist vor Ort.

Gut zwei Stunden vor Spielbeginn ist die Reeperbahn bei knackigen 26 Grad und Sonne satt mit Fußballfans gut gefüllt. Vor den Monitoren der Bar-Terrassen haben sich Menschentrauben gebildet, die gespannt dem Spiel Schweiz-Italien folgen.

Vor dem Kiosk „St. Pauli Shop Reloaded“ steht eine Gruppe junger Männer in Deutschland-Trikots, die zur Ballermannmusik aus ihrer mitgebrachten Boombox mitgrölen. Fangruppen ziehen von der Reeperbahn Richtung Fan-Fest auf dem Heiligengeistfeld.

St. Pauli: Gespannte Erwartung vor dem EM-Spiel gegen Dänemark

Auch auf dem Spielbudenplatz ist gut was los, gefühlt jeder Dritte hat ein Deutschlandtrikot an. Als die Schweiz mit dem ersten Tor in Führung geht, bricht Jubel aus. Offenbar ist man hier nicht für Italien.

Chris (39), Daniel (33), Matthias (34) und Johannes (32, v. l.) aus Hamburg wollen später noch zum Fanfest weiterziehen. Marius Röer Chris (39), Daniel (33), Matthias (34) und Johannes (32, v. l.) aus Hamburg wollen später noch zum Fanfest weiterziehen.

Chris (39), Daniel (33), Matthias (34) und Johannes (32) aus Hamburg wollen später noch zum Fan-Fest weiterziehen. Auf den Spielbudenplatz kommen sie sonst nur im Winter für den Glühwein. 2:1 für Deutschland ist ihr kollektiver Tipp. „Ein Sieg würde dem Land guttun“, findet Matthias. Falls die Nationalelf gewinnt, wollen sie wiederkommen und weiter trinken. „Wenn wir verlieren, dann auch!“

Beim „Aladin Center“ in der Reeperbahn 89 herrscht reger Betrieb. Fußballfans decken sich hier în letzter Minute mit Fanartikeln ein: Fahnen, Hüte, Ketten, Brillen – hier gibt es alles, was das Herz begehrt.

Last-Minute-Käufe von Fanartikeln auf St. Pauli

Geschäftsführer Tayfun Bayanbas (32) freut sich über die große Nachfrage: „Wir haben uns gut vorbereitet auf diese EM, aber unsere Erwartungen wurden nochmal übertroffen.“

Tayfun Bayanbas (32), Geschäftsführer des „Aladin Center“ an der Reeperbahn. Marius Roeer Tayfun Bayanbas (32), Geschäftsführer des „Aladin Center“ an der Reeperbahn.

Dass das Spiel auf einen Samstag fällt, sei dabei besonders günstig. Topseller ist zur Zeit die Deutschlandflagge für 6,95 Euro. Sein Tipp: „Entweder Deutschland rasiert mit einem 5:0-Sieg, oder es wird ein knappes 3:2.“

Dänische Freundinnen verfolgen das Spiel auf dem Kiez

Caroline (27) ist mit Freunden aus Dänemark gekommen, um ihre Freundin Amme Kirstine (27) zu besuchen, die in Hamburg lebt. Sie wollen das Spiel auf dem Spielbudenplatz verfolgen. „Hoffentlich schießt auch Dänemark ein paar Tore“, sagt Caroline.

Caroline (27, l.) ist aus Dänemark gekommen, um ihre Freundin Amme Kirstine (27) in Hamburg zu besuchen. Marius Roeer Caroline (27, l.) ist aus Dänemark gekommen, um ihre Freundin Amme Kirstine (27) in Hamburg zu besuchen.

„Wahrscheinlich gewinnt Deutschland das Spiel“, vermutet Amme Kristine. „Aber das ist nicht schlimm, dann ist die Stimmung nachher besser.“ Die Frauen wollen später nämlich weiter feiern, egal, wie das Match ausgeht

Hamburg feiert auf dem Fan-Fest-Areal auf dem Heiligengeistfeld

Ein breiter Menschenstrom in Trikots zieht von der Reeperbahn zum Eingang des Fan-Fest-Areals auf dem Heiligengeistfeld, Der Vorplatz ist bereits brechend voll. Vor der Schleuse bilden sich lange Schlangen.

Es herrscht Partyatmosphäre. Aus den Boxen dröhnt „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen, die Menge singt begeistert mit.

Endlich Anstoß – und es geht gleich temporeich zur Sache: Als in der vierten Minute der Ball im Netz des dänischen Tors liegt, brandet auf dem Heiligengeistfeld der Jubel los. Doch kurz darauf gibt’s Buhrufe: Das Tor für Deutschland wurde aberkannt.

Ein Fan hat ein Bengalo gezündet. Marius Röer Ein Fan hat ein Bengalo gezündet.

Ein Fan in der Menge versucht, mit einem Bengalo für noch mehr Stimmung zu sorgen. Natürlich verboten – Securitys begleiten den Zündler vom Platz.

Fan-Fest Hamburg: Begeisterung trotz Spielunterbrechung

Sophie (21), Pia (26), Nina (25) und Ana (24) sind trotz der unwetterbedingten Spielunterbechung in Dortmund begeistert: „Die Stimmung hier ist einmalig geil“, sagt Sophie. Die Frauen nutzen die Spielinterbrechung für eine Klo- und Getränkeholpause.

Sophie (21, v.l.), Pia (26), Nina (25) und Ana (24) sind trotz der unwetterbedingten Spielunterbechung in Dortmund begeistert von der Stimmung in Hamburg. Marius Roeer Sophie (21, v.l.), Pia (26), Nina (25) und Ana (24) sind trotz der unwetterbedingten Spielunterbechung in Dortmund begeistert von der Stimmung in Hamburg.

„Endlich spielt Deutschland wieder richtiges Fußball“, sagt Ana. Ihr kollektiver Spieltipp, den sie nach kurzer Beratung bekanntgeben: „Deutschland gewinnt 2:1!“

Regen auf Fan-Fest Hamburg – Torjubel nach Elfmeter

Mittlerweile regnet es auch auf dem Heiligengeistfeld. Hoffentlich ist es nicht schon das für die Nacht angekündigte schwere Unwetter. Doe ersten Besucher suchen Schutz unter Schirmen und Bierwagendächern. Ein harter Kern bleibt tapfer vor der großen Leinwand stehen.

Passend zum traurigen Wetter bekommt Deutschland plötzlich ein Gegentor. Doch auch dieses Tor wird aberkannt – die Hamburger Besucher atmen auf.

Deutschland bekommt einen Elfmeter – Havertz verwandelt. Donnernder Jubel brandet über die Fläche des Fan-Festes. Während der Regen prasselt.

Fan-Fest Hamburg: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“

2:0 für Deutschland! Auch die Fan-Zone ist jetzt völlig aus dem Häuschen. Vor der kleinen Leinwand am Strand-Bereich hüpfen die Zuschauer begeistert auf und ab. Der Regen hat sich mittlerweile zum Tröpfeln abgeschwächt, was die Stimmung zusätzlich anhebt.

Dann das 3:0 – oder? Vor der großen Leinwand wird wieder gejubelt. Bengalos und Feuerwerk wird gezündet. Dann die Enttäuschung: Das Tor zählt nicht.

Rüdiger vereitelt in den Schlussminuten eine Aktion der Dänen vor dem deutschen Strafraum. „Rüdiger, Rüdiger“-Rufe werden laut. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, jubelt die Menge in den Schlussminuten. Dann endlich der erlösende Abpfiff – Deutschland steht im Viertelfinale! Fans liegen sich in den Armen. Überall wehen Deutschlandflaggen. Das Ende eines turbulenten Fußballabends.