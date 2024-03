Designermode supergünstig: Gefeiertes Schnäppchen-Konzept kommt nach Hamburg

Armani, Louis Vitton, Chanel – früher waren solche Marken den Reichen und Schönen vorbehalten. Seitdem der Vintage-Trend immer mehr Furore macht, sind edle Designerklamotten auch für Normalbürger erschwinglich. Am Freitag und Samstag gibt es in Hamburg die Möglichkeit, sich mit Nobel-Fummel zum Schnäppchenpreis einzudecken: Das international gefeierte Konzept Vinokilo kommt nach Hamburg!

Bei Wisseling in den Großen Bleichen 34 gibt es normalerweise Lautsprecher und Plattenspieler zu kaufen. Am Freitag ab 13 Uhr verwandelt sich der Laden für Audiosysteme in einen Mode-Tempel für Vintage-Fans.

Edle Designermode zum Schnäppchenpreis von 45 Euro das Kilo

Das Besondere: Die Klamotten werden zum Kilopreis angeboten! Am ersten Tag liegt der Preis für den Kleiderberg aus Blusen, Hosen, Röcken, aber auch Taschen, Schuhen oder Gürteln bei 45 Euro pro Kilo, am zweiten bei 40 Euro. Wichtig: Man kann nur mit Karte bezahlen.

Die Idee zu der Pop-Up-Veranstaltung, die mittlerweile durch ganz Europa zieht, stammt aus Mainz. Dort gründete der Unternehmer Robin Balser 2015 sein Unternehmen Vinokilo – auch, um etwas gegen den Fast-Fashion-Konsum zu tun.

„Durchschnittlich wirft jeder Deutsche zwischen zehn und zwölf Kilo Kleidung pro Jahr weg. Insgesamt wird also fast eine Milliarde Kilo Kleidung in Deutschland jährlich weggeworfen”, so Balser im Interview mit dem gemeinnützigen Netzwerk „Reflecta“. Ihm gehe es um die Erschaffung endloser Zyklen. Das Einkaufen selbst solle dabei ein Wohlfühlerlebnis sein. Für Kaffee und musikalische Begleitung ist gesorgt.

Der Erfolg des Vinokilo-Konzepts ist enorm. In den sozialen Netzwerken wird das Event gehypt, allein auf Instagram hat Vinokilo 200.000 Follower, auf Facebook sind es mehr als 72.000. Es gibt sowohl Damen- als auch Herrenmode. Wer seine eigene Designer-Klamotten loswerden will, kann sie mitbringen und erhält dafür einen Gutschein. Achtung: Die Sachen müssen gewaschen sein.

Wegen der großen Beliebtheit empfiehlt es sich, die Karten vorher online zu erwerben. Tickets sind aber auch spontan vor Ort am Eingang erhältlich. Das Popup-Event findet am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr statt und am Samstag von 10 bis 18 Uhr, Große Bleichen 34 im 1. Stock. (mp)