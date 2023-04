Derby: Hier können Sie das Duell des Jahres in der Kneipe sehen

Seit Tagen brodelt es in der Stadt. Derby-Woche. HSV gegen St. Pauli – das Duell um die Stadt-Meisterschaft. Das Spiel ist natürlich seit langer Zeit ausverkauft. Wer kein Ticket für den Volkspark hat, kann das Spiel am Freitag bei YouTube schauen – oder in einer der zahlreichen Kneipen der Stadt. Doch wo macht es richtig Bock? Die MOPO gibt einen Überblick: Bier, Ball, Derbyfieber!

Die Spannung steigt: Morgen kommt es zum Duell zwischen dem HSV und St. Pauli. Fans freuen sich schon die ganze Woche – ach, eigentlich schon die ganze Saison – auf dieses Spiel.

HSV – St. Pauli: Hier können Sie das Derby in der Kneipe sehen

50.000 Fans werden das Spiel im Volksparkstadion verfolgen und ihrem Team zujubeln. Doch man muss nicht in der Arena live dabei sein, um das Derby-Feeling mitzuerleben: Auch in der Kneipe mit einem kühlen Bier in der Hand kann das zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Die MOPO gibt eine Übersicht: Hier können Sie das Spiel HSV – St. Pauli in der Kneipe in vollen Zügen genießen.

HSV-Feeling pur: Die „UnabsteigBAR“

Die „UnabsteigBAR“ ist seit Ewigkeiten das Wohnzimmer vieler HSV-Fans. Tränen sind hier geflossen, Siege bejubelt worden. „Wir sind was Besonderes“, sagt Chef Mario Drifte stolz zur MOPO. Keine Frage, dass das Derby übertragen wird, die Vorbereitungen laufen schon seit einer Woche auf Hochtouren.

Adresse: Volksparkstraße 81 (Direkt neben dem Stadion, Stellingen)

Stammladen für viele HSV-Fans: die „UnabsteigBAR“ in Stellingen. (Archivbild) picture alliance / Axel Heimken/dpa | Axel Heimken Stammladen für viele HSV-Fans: die „UnabsteigBAR“ in Stellingen. (Archivbild)

Derby neben bissigen Fischen: Das „Maybach“

„Café – Restaurant – Piranhabar“: Das ist das Maybach. Und tatsächlich gibt es hier ein Aquarium mit Piranhas. Im Sommer lässt sich der Feierabend im Biergarten genießen – und im Innenraum mit Pub-Feeling das Derby am Freitag. Auf einer großen Leinwand ist das Spiel zu sehen.

Adresse: Heussweg 66 (Eimsbüttel)

Erst Fußball, dann Live-Musik: Der „Shamrock Irish Pub“

„Alle willkommen“, schreibt der Shamrock Irish Pub auf seiner Instagram-Seite: Sowohl HSV als auch St. Pauli-Fans kommen hier also auf ihre Kosten. Der Pub war lange eine Institution an der Feldstraße, musste dann aber umziehen und fand ein paar Straßen weiter eine neue Bleibe. Nach dem Derby singt ab 21.30 Uhr der Amerikaner Cliff Miller.

Adresse: Glashüttenstraße 116 (St. Pauli)

Das Irish Pub Shamrock ist wieder da - in der Glashüttenstraße. Inhaberin Lindsay Bennet. Florian Quandt Das Irish Pub Shamrock ist wieder da – in der Glashüttenstraße. Inhaberin Lindsay Bennet.

Ein Kurzer aufs Haus? Das „Bahrenfelder“

Das „Bahrenfelder“ ist eine Heimat für HSV-Anhänger. Hier gilt die Regel: Gewinnt der HSV, gibt‘s einen Kurzen aufs Haus. Für das Derby haben sich die Inhaber eine Sonderaktion ausgedacht: eine Wodka-Mische mit Wildberry und eine mit Orangensaft für 5 Euro statt für 7,50 Euro. Nach dem Spiel kann auch die Dart-Scheibe gespickt oder der Lieblingshit aus der Musikbox mitgegröhlt werden.

Adresse: Bahrenfelder Chaussee 85 (Bahrenfeld)

Derby wie zu Hause: Das „Aalhaus“

Flauschige Sessel, holzvertäfelte Wände – im „Aalhaus“ fühlt man sich fast wie zu Hause. Fußball-Fans können das Derby an der Leinwand und am Tresen-TV verfolgen, an „normalen“ Tagen finden hier Konzerte oder Quizze statt.

Adresse: Eggerstedtstraße 39 (Altona)

Timo Wiesemann vom „Aalhaus“. Bettina Blumenthal Timo Wiesemann vom „Aalhaus“.

Derby auf italienisch: Die „Taverna Romana“

Pizza, Pasta, Tore satt: Die „Taverna Romana“ ist eine Institution in der Stadt. Und obwohl es hier natürlich vornehmlich ums Essen geht, läuft hier ständig Fußball. Das Stadtderby läuft im hinteren Teil des Restaurants. In der eigenen „Fußballkarte“ gibt es reduzierte Speisen. Reservierungen sind nicht möglich.

Adresse: Schulterblatt 53 (Sternschanze)

Sokratis Apostolidis vor seiner „Taverna Romana“. Patrick Sun Sokratis Apostolidis vor seiner „Taverna Romana“.

Fußball mit Musik-Charme: Das „Knust“

Das „Knust“ ist an Spieltagen Braun-Weiß. Eigentlich werden hier Konzerte gespielt und Partys gefeiert, aber wenn das Stadtderby ansteht, regiert „König Fußball“ – zumindest im sogenannten „Saal“, der Bar und im Biergarten. Ab 17 Uhr ist Einlass.

Adresse: Neuer Kamp 30 (St. Pauli)

Hier ist der Kiez Schwarz-Weiß-Blau: Der „Sportpub Tankstelle“

Wer als HSV-Fan den Derby-Abend auf dem Kiez verbringen will, ist im „Sportpub Tankstelle“ richtig. Hier schlägt das Herz im schwarz-weiß-blauen Takt, hier kehrt die HSV-Szene ein und aus. Insbesondere durch den 2021 verstorbenen Wirt „Ossi-Maik“ kam die Kneipe zu ihrem legendären Ruf.

Adresse: Gerhardstraße 7 (St. Pauli)

Der „Sportpub Tankstelle“ ist auf dem Kiez die Anlaufstelle für alle HSV-Fans. (Archivbild) Florian Quandt Der „Sportpub Tankstelle“ ist auf dem Kiez die Anlaufstelle für alle HSV-Fans. (Archivbild)

Die St. Pauli-Kneipe schlechthin: Das „Jolly Roger“

Nur einen kleinen Katzensprung vom Millerntorstadion entfernt liegt das „Jolly Roger“. Hier findet Platz, wer für die Spiele des FC St. Pauli keine Karte mehr bekommen hat – oder einfach vor und nach dem Spiel die „Boys in Brown“ feiern möchte.

Adresse: Budapester Straße 44 (St. Pauli)