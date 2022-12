Hamburger Kult-Symbol: Der Mercedes-Stern liegt flach

Kaum wurde bekannt, dass der Mercedes-Stern auf dem Hochhaus an den Elbbrücken verschwinden soll, ist er schon weg! Doch keine Angst, noch ist das Kult-Teil nicht verschrottet.

Auf dem Gebäude an der Billhorner Brückenstraße ist der zehn Meter hohen Stern auf dem Dach schon nicht mehr von weitem zu sehen. Vermutlich um die Demontage durch einen Telekran am 13. Dezember vorzubereiten, wurde der Stern eingeklappt. Das Werbesymbol, das schon in den 1960er Jahren aufgestellt wurde, ist mit einem massiven Scharnier versehen.

Kult-Symbol soll verschrottet werden

Bundesweit schütteln Mercedes-Fans den Kopf über die Lieblosigkeit, mit der Mercedes hier vorgeht. Das Unternehmen hatte angekündigt, die „Werbeanlage“ verschrotten zu wollen. Der Automobilkonzern hat ähnliche Werbe-Sterne in den vergangenen Jahren bundesweit demontieren lassen und könne schließlich kein Lager mit den Riesen-Sternen einrichten.

Florian Quandt Weg ist der Stern... Der Stern ist weg…

Bleibt nur die Hoffnung, dass sich ein Hamburger Museum oder vielleicht auch der sonst so umtriebige Kultursenator Carsten Brosda (SPD) engagiert und auf Mercedes zugeht.

Aus dem Kreis der Mieter des Hochhauses an den Elbbrücken hatte es bereits Vorschläge für eine Neu-Aufstellung der Ikone gegeben. Auch der Denkmalverein hatte für den Erhalt des Sterns in der Hansestadt plädiert.