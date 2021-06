Der Sieger überrascht: Das sind Hamburgs beliebteste Museen

Museen sind in Deutschland beliebter denn je. Das Verbraucherportal Testberichte.de hat ein deutschlandweites Museums-Ranking erstellt und 450 Museen auf Basis von 640.000 Online-Bewertungen unter die Lupe genommen. Für Hamburg ist das Ergebnis überraschend.

Nach und nach öffnen viele Museen wieder ihre Pforten. Doch wie beliebt sind Deutschlands Museen beim Publikum? Das Verbraucherportal Testberichte.de hat rund 640.000 Online-Bewertungen von Besuchern ausgewertet, insgesamt wurden über 450 Museen berücksichtigt. Herausgekommen ist Deutschlands umfangreichstes Museums-Ranking 2020.

Museen in Deutschland: Technik beliebter als Kunst

Auffällig an dem Ranking ist, dass auf dem Siegertreppchen nicht etwa weltberühmte Kunstausstellungen, sondern ausschließlich technische Museen landen. Ganz vorne liegt das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, wo vor allem die gelungene Verknüpfung von Autogeschichte und historischen Ereignissen sowie die Architektur gelobt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Viel zu wenige Besucher: Hamburger Museum vor dem Aus

Dahinter folgen auf Platz 2 das Historische Straßenbahndepot St. Peter in Nürnberg und auf Platz 3 das Feldbahnmuseum in Frankfurt. Besucher freuen sich vor allem über die aufmerksamen ehrenamtlichen Mitarbeiter und die „Lebendigkeit” der Museen. Punktgleich mit dem Feldbahnmuseum rangiert das Miele Museum in Gütersloh ebenfalls auf Platz 3. Gelobt wird die lebensnahe Haushaltstechnik- und Unternehmens-Geschichte bei kostenlosem Eintritt.

Hamburgs Museen: Der Sieger überrascht

In Hamburg wurden insgesamt 27 Museen ausgewertet. Weder die Hamburger Kunsthalle noch die Deichtorhallen schaffen es unter die Top 50. Im Gegenteil: Das beliebteste Museum der Stadt ist das Internationale Maritime Museum Hamburg mit 4,6 von 5 möglichen Sternen bei 3918 Bewertungen. Im Gesamtranking landet es auf Platz 34. Am zweitbeliebtesten ist das Cap San Diego Museumsschiff ebenfalls mit 4,6 Sternen, jedoch bei 1861 Bewertungen. Deutschlandweit reicht das für Platz 50. Am schlechtesten kommt in Hamburg Spicy’s Gewürzmuseum weg. Mit 3,9 Sternen bei 1807 Bewertungen landet es im Gesamtranking auf Platz 454.

Museums-Ranking: Prominente Verlierer

Drittletzter im Gesamtranking ist das Deutsche Museum in Bonn, das von vielen als ungepflegt und „in die Jahre gekommen“ bezeichnet wird. Immerhin: Dass der ausrangierte Transrapid vor dem Eingang ohne Eintrittskarte besichtigt werden kann, wird positiv bewertet. Der Vorletzte im Ranking, das Kindermuseum München, wird als zu klein und nicht für alle Kinder altersgerecht kritisiert.

Beim Tabellenletzten, dem Mauermuseum im Haus am Checkpoint Charlie in Berlin, stören sich viele Besucher insbesondere am fehlenden roten Faden, dem veralteten Konzept und dem Überangebot an zu langen Texten zwischen den Ausstellungsstücken.

Museen beliebter als Kinos, Freibäder und Zoos

Insgesamt sind trotz mancher Kritik die Besucher mit den Museen in Deutschland sehr zufrieden. Der Bewertungsschnitt von 4,42 Sternen liegt höher als bei allen anderen Rankings, die Testberichte.de bisher veröffentlicht hat. Bei Kinos, Freibädern, Freizeitparks, Thermen, Stadien, Weihnachtsmärkten und Zoos lag der Bewertungsschnitt zwischen 4,10 und 4,40 Sternen. (alu)