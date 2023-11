Der Rekord-Rentner und seine irren Aktionen

Mit verbundenen Augen Glasflaschen zerschlagen oder mit dem Fuß Pfeile auf eine Dartscheibe werfen: Einen Tag vor dem offiziellen Guinness World Records Day 2023 haben Weltrekordjäger am Mittwoch in Hamburg gleich drei neue Rekorde aufgestellt.

Muhamed Kahrimanovic zerschlug mit einem rohen Ei in der Hand zehn Baseballschläger in einer Minute. Außerdem schaffte es der 64-Jährige, in einer Minute 26 Glasflaschen mit der Hand zu zerschlagen – ebenfalls mit einem rohen Ei in der Hand und zusätzlich noch mit verbundenen Augen. „Mich jagen viele junge Männer, aber sie kommen nicht an mich heran“, hatte der Rentner zu Beginn erklärt.

Hamburg: Weltrekordjäger knacken skurrile Bestmarken

Insgesamt wurden sieben Weltrekorde versucht. Zum ersten Mal trat Kampfsportler Joe Alexander gegen seinen Freund Muhamed Kahrimanovic an, beide sind seit Jahrzehnten in der Weltrekordszene unterwegs. „Wir kennen uns seit fast 40 Jahren. Da wurde es langsam Zeit, dass wir mal gegeneinander antreten“, sagte Joe Alexander. Der Kampfsportler und Trainer scheiterte jedoch mit seinem Versuch, mit verbundenen Augen zwölf hochgeworfene Ananas mit einem Samurai-Schwert zu teilen. In einer Minute hatte er lediglich sieben der tropischen Früchte geschafft. „Der Rekord ist sehr schwierig mit geschlossenen Augen“, sagte er hinterher.

Muhamed Kahrimanovic beim Rekordversuch „Meiste Glasflaschen blind mit einem rohen Ei in der Hand in einer Minute zerschlagen".

Auch der Rekordversuch, mindestens fünf Pfeile in einer Minute mit der Hand aufzufangen, während er auf leeren Sektflaschen stand, misslang. Das Problem: Die Pfeile, die Bogenschütze Peter Dubberstein abschoss, mussten mindestens eine Geschwindigkeit von 75 Kilometern pro Stunde haben. Auch Joe Alexanders dritter Weltrekordversuch, mindestens 13 Y-Tong-Steine in 30 Sekunden mit einem Rückwärts-Sprungtritt zu zerschlagen, klappte nicht. Er schaffte nur zehn Steine und ließ sich nach dem Versuch völlig erschöpft auf den Boden fallen. Trotzdem hatte er seine Motivation nicht verloren: „Dann schaffe ich das halt beim nächsten Mal.“

Erfolgreich war dagegen die junge Kampfsportlerin Palina Glebova. Die 27-Jährige schaffte ihren Weltrekord, indem sie neun Dartpfeile mit dem Fuß auf das Spielfeld einer Dartscheibe warf. Dafür hatte sie zuvor monatelang trainiert. „Das Schwierige ist die richtige Greif- und Kicktechnik. In welchem Moment lasse ich den Dartpfeil los, damit er auf der Dartscheibe landet“, sagte sie nach ihrem Erfolg. Alle Weltrekorde müssen noch vom Guinnessbuch der Rekorde beziehungsweise vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigt werden. (dpa/mp)