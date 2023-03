Der König kommt! Hier gibt’s Sperrungen

Hunderte Polizisten, Spezialeinheiten, Sperrungen: Beim Besuch des britischen Königs am Freitag steht Hamburgs City Kopf. Wegen der hohen Schutzmaßnahmen gibt es auch viele Einschränkungen für Hamburger. Was Sie wissen müssen.

Bei diesem Besuch soll nichts schief gehen: Dass der britische König Charles III. und seine Frau Camilla während ihrem dreitägigen Deutschland-Trip am Freitag auch in Hamburg zu Besuch sind, beschäftigt die Sicherheitsbehörden seit Wochen. Ein strenggeheimes Sicherheitskonzept soll den Monarchen schützen – ähnlich wie bei Spitzenpolitikern.

Königsbesuch: So wird Charles III. geschützt

So hoch wie bei US-Präsidenten oder dem kürzlichen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Berlin sind die Sicherheitsvorkehrungen dem Berliner Polizeidirekter Thomas Drechsler zufolge zwar nicht. Der Aufwand ist trotzdem enorm: In Berlin waren am Mittwoch und Donnerstag schon rund 1000 Beamte im Einsatz.

König Charles III. von Großbritannien kommt am Freitag nach Hamburg.

Auch in Hamburg sollen mehrere Hundertschaften das britische Staatsoberhaupt und seine Frau schützen, so die Polizei zur MOPO. Aktuell werde zwar keine konkrete Gefährung gesehen, erklärt eine Sprecherin. „Wir müssen aber immer mit irrational handelnden Einzeltätern rechnen und das tun wir auch.” Auch mit Aktionen von Klimaaktivsten werde gerechnet. Neben der Hamburger Polizei sind Kräfte aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei im Einsatz – dazu Spezialeinheiten mit Sprengstoffspürhunden, die Reiterstaffel, Taucher und die Wasserschutzpolizei.

Hamburg: Hier gibt’s Sperrungen

Für Hamburger heißt das: In der Innenstadt und am Hafen gibt es umfangreiche Sperrungen. Wann und welche Straßen genau betroffen sind, werde aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben und könne sich minütlich ändern, so die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Nur so viel: In der City sind Bereiche ab 12.30 gesperrt, beim Hafen vor allem nachmittags. Besuchern werde dringend empfohlen auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

Wo genau es Einschränkungen gibt, lässt das enge Programm des Monarchen und seiner Frau erahnen: Als erstes werden die beiden Blumen am Kindertransportdenkmal am Bahnhof Dammtor niederlegen, danach einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai bei der Willy-Brandt-Straße in der Altstadt. Von dort geht es zum Rathaus, wo sich die beiden ins Goldene Buch eintragen – hier werden auch Hamburger die Chance haben, dem König zuzuwinken. Am Nachmittag schippern Charles III., Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Unternehmer auf einer Barkasse durch den Hafen. Camilla und die Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender besuchen in der Zeit die bilinguale Rudolf-Roß-Grundschule in der Neustadt. Am Schluss geht es zu einem Empfang der britischen Botschaft.

Der Staatsbesuch sei ein „sehr besonderer Einsatz, der alles andere als alltäglich ist”, sagt die Polizei-Sprecherin. „Wir bereiten uns seit Tagen und Wochen darauf vor.” Immerhin: Am Samstag ist es vorbei. Und wer am Freitag so um sein Shopping gebracht wurde, kann das ja vielleicht an diesem Sonntag nachholen. Er ist der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres.