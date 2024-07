Der Boom der Billig-Läden in Hamburg: Discounter eröffnet neue Filialen

Alltagsprodukte zum Schnäppchenpreis – Discounter mit Non-Food-Produkten sind auf dem Vormarsch. Kleidung, Spielzeug, Koffer, Vasen, Besteck – es gibt kaum etwas, was es bei „Action“, „Tedi“ und Co. nicht gibt. Das Sortiment: breit. Die Preise: günstig. „Woolworth“ eröffnet pro Jahr rund 100 neue Läden bundesweit. Zwei neue Filialen gibt es auch bald in Hamburg.

Einkaufen zu Schleuderpreisen – das Geschäft mit billigen Haushaltsartikeln, Klamotten, Deko- und Schreibwaren boomt. Nicht nur durch die Inflation und die gestiegenen Preise in Supermärkten und im Fachhandel, die immer mehr Menschen zum Sparen zwingen. Schnäppchenjagen liegt auch im Trend – Influencer filmen sich beim Shoppen in Discounterketten, füllen ganzen Videos mit günstigen Deko-Ideen auf Instagram und YouTube. Vom Nähgarn bis zum Schulranzen – das extrem breite Sortiment hat eine große Zielgruppe.

Zwei neue „Woolworth“-Filialen in Hamburg

700 Filialen zählt allein „Woolworth“ in Deutschland, 13 davon in Hamburg. Nun kommen zwei weitere dazu: Am 25. Juli in der Wandsbeker Marktstraße 33-35 (Wandsbek). Am 8. August in der Cuxhavener Straße 344 (Neugraben-Fischbek). „Mittelfristig möchten wir 1500 Stores in Deutschland eröffnen“, heißt es auf der Website. „Wir wachsen so schnell wie keine andere Storekette in Deutschland.“

Das könnte Sie auch interessieren: 1000 Augen: So funktioniert Hamburgs neuer Cyber-Supermarkt

Auch auf der Seite von „Tedi“ (3200 Filialen in 15 Ländern) heißt es: „Wir expandieren europaweit“ und „wir sind ständig auf der Suche nach Standorten für neue Filialen.“ Und die „Action“-Macher (2566 Filialen in elf Ländern) verkündeten kürzlich: „Im Jahr 2023 stieg der Nettoumsatz von ,Action’ um 27,8 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro.“ Durchschnittlich würden jede Woche rund 15,3 Millionen Kunden die Filialen besuchen. Geiz bleibt offenbar geil. (mp)