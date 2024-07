Die Zeiten, in denen man beim Einkaufen persönlich mit seinem Namen begrüßt wird, sind schon lange vorbei. Jetzt gibt es in Hamburg einen Supermarkt, in dem man ganz ohne das freundliche „Frollein“ an der Kasse Besorgungen erledigen kann. Schummeln ist dabei übrigens nicht möglich: Jeder Kunde wird im REWE-„Pick&Go“-Markt in der Hoheluftchaussee (Hoheluft-West) auf Schritt und Tritt von insgesamt 1000 Kameras beobachtet!