Hamburg: Zehntausend Menschen demonstrieren für den Frieden

Hamburg hat heute erneut ein starkes Zeichen für den Frieden gesetzt: Nach den Friedensdemos in der vergangenen Woche kamen heute erneut Tausende in die Innenstadt: Ab 13 Uhr wurde unter dem Motto „Stoppt den Krieg – Frieden in der Ukraine jetzt!“ demonstriert. Die MOPO hat den Protest, zu dem laut Polizeiangaben 10.000 Menschen kamen, im Liveticker begleitet. Hier gibt’s viele Stimmen, Fotos und Videos von der Demonstration zum Nachlesen und -gucken.

– Wir beenden unseren Liveticker an dieser Stelle und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit!

– Auch Tania Samochima und Olga Rautenberg sind heute zur Demo an den Jungfernstieg gekommen. Olga Rautenberg erzählt im Gespräch mit der MOPO, dass sie seit 29 Jahren in Deutschland lebe und noch nie so stolz auf ihre ukrainische Herkunft gewesen sei wie in der aktuellen, so schwierigen Situation. Zu sehen, wie die Menschen in der Heimat für den Frieden kämpften, gebe ihr Halt. Sie erzählt von Verwandten, die sie jetzt bei sich in Hamburg aufgenommen habe. „Meine Nichten sind seit einer Woche hier, sie haben Schlimmes hinter sich, es war sehr schwer, über die Grenze zu kommen“, sagt Rautenberg. Viele Verwandte seien noch in der Ukraine, die Männer müssten an der Front kämpfen, sie sei in großer Sorge, berichtet sie und kämpft mit den Tränen. Dankbar sind Olga Rautenberg und Tania Samochima über die große Hilfsbereitschaft der Hamburger:innen.

Tania Samochima (links) und Olga Rautenberg

– Auch in anderen deutschen Großstädten demonstrieren heute Tausende:

Rund 5000 Menschen demonstrieren in Frankfurt am Main gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine.

Hundert Tausend Menschen demonstrieren in Berlin gegen den Krieg – mit klaren Botschaften.

Mehrere tausend Menschen demonstrieren auch in Leipzig gegen Wladimir Putin und den Krieg.

Große Empathie für das Leid der Ukrainer bei der Demo in Stuttgart. Rund 35.000 Menschen sind gekommen, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen.

– „Stop Putin – stop war“ steht auf dem Schild von Demonstrantin Katrin Kuhn. Sie wünscht sich wie viele Demo-Teilnehmer:innen, dass die Sanktionen gegen Russland ausgeweitet werden: „Energieimporte reduzieren, alle Gelder einfrieren, intensiver werden!“, fordert sie.

– „Wir wissen, viele mehr wären gerne hier, sind aber wegen der Schulferien nicht in Hamburg“, schreibt der DGB – Teil des Bündnisses, das zur Demo aufgerufen hat – bei Twitter.

Wir sind wieder mindestens 10.000 Menschen, die in Hamburg für ein Ende des #Krieges und #Frieden in der #Ukraine auf der Straße sind. Wir wissen, viele mehr wären gerne hier, sind aber wegen der Schulferien nicht in Hamburg. Danke, #Hamburg ! — DGB Hamburg (@DGBHamburg) March 13, 2022

– Auch der Hamburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Till Steffen demonstriert mit. „Waffen müssen schweigen, Angriffe auf die Zivilbevölkerung müssen eingestellt werden, die Sicherheit der Ukraine muss gewährleistet werden. Ein anderes Ergebnis darf es bei Verhandlungen nicht geben“, sagte er zur MOPO. Es sei wichtig, dass wir systematisch aus fossilen Energien aussteigen, „um möglichst schnell die Abhängigkeit von Russland zu beenden.“

Till Steffen (Grüne)

Einen Redebeitrag gab es von FDP-Politiker Rüdiger Kruse. „Ich habe sehr viel Wut im Bauch! Wir dürfen nicht ruhen, bevor Putins Krieg ein Ende findet“, sagte er. Und weiter: „Dieser Krieg ist ein Angriff auf die Werte, die wir mit den Ukrainern teilen: auf die Freiheit, auf die Menschenrechte!“

– In Redebeiträgen werden vor allem härtere Sanktionen gegen Russland, ein Import-Stopp für russisches Gas und Öl und die Schließung des Luftraums über der Ukraine gefordert. „Die russische Regierung muss diesen völkerrechtswidrigen Krieg sofort beenden, sich aus der Ukraine zurückziehen und ihre territoriale Integrität wieder herstellen“, sagte beispielsweise Tanja Chawla, Vorsitzende des DGB Hamburg.

– Etwa 10.000 Menschen demonstrieren aktuell am Jungfernstieg und Ballindamm, erklärte ein Pressesprecher der Polizei Hamburg soeben gegenüber der MOPO.

– Zwischen Redebeiträgen gibt es Musik:

– Auch die Omas gegen Rechts demonstrieren mit.

– Anastasia und Alex aus Hamburg (links) mit zwei Verwandten, die aus der Ukraine fliehen konnten. Ein Großteil ihrer Familien ist aber noch in der Ukraine, vor allem die Männer. Sie sind dankbar für die große Unterstützung der Menschen auf Demos wie diesen. Sie sind überzeugt, dass die Macht der Massen einiges bewegen kann.

– Aktivist:innen von Greenpeace sind ebenfalls dabei bei der Demo am Jungfernstieg.

– Ein paar aktuelle Video-Impressionen vom Jungfernstieg:

– Ein Friedensengel: Demonstrant Patrick hat sich große Flügel umgebunden, trägt blau und gelb, die Farben der ukrainischen Flagge.

– Es wird eine Videobotschaft von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gezeigt: „Unsere Botschaft an Putin: Stoppt den Krieg in der Ukraine!“

Protest für den Frieden: Die Demonstrant:innen am Jungfernstieg, fotografiert von der Bühne, auf der es Redebeiträge gibt.

– Unter den Demonstrant:innen: die kleine Sofia mit ihren Eltern Hiromi Yachi und Ewgeniy Narodetski. „Mein Papa kommt aus der Ukraine und wir machen uns große Sorgen um das Land! Es soll Frieden geben in der Ukraine und sie soll befreit werden!“

– Langsam füllt sich der Jungfernstieg. Es ist aber deutlich weniger los als bei der Demo am vergangenen Wochenende.

– Im Demo-Aufruf wird die russische Regierung aufgefordert, „unverzüglich alle Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen“. Russland provoziere mit dem Angriffskrieg „sehenden Auges eine weitere Eskalation militärischer Gewalt, die jederzeit völlig außer Kontrolle geraten kann“. Den vollständigen Demo-Aufruf finden Sie hier auf der Website des DGB.

– Der Protest beginnt um 13 Uhr am Jungfernstieg.

– Zur Demonstration hat der Deutsche Gewerkschaftsbund zusammen mit dem Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab und einem breiten Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Gruppen und Parteien aufgerufen.

– Schon in der vergangenen Woche wurde in Hamburg mehrfach für den Frieden in der Ukraine und gegen Putins Angriffskrieg demonstriert. Hier können Sie unseren Liveticker von der großen Friedensdemo am vergangenen Wochenende nachlesen – und hier den Verlauf der von „Fridays for Future“ organisierten Großdemo.