Holocaust-Gedenktag: 1700 Hamburger demonstrieren gegen „Alternative für Dummies“

Hamburg steht auf – gegen Rechtsextremismus und die AfD. Am Sonntagnachmittag wird es einen riesigen Protestmarsch mit Zehntausenden Menschen durch die Hamburger City geben. Am Samstag – dem Holocaust-Gedenktag – gab es eine Demo in Harburg.

Auf dem Herbert-und-Greta-Wehner Platz nahmen rund 1700 Menschen am Abend an der Demonstration teil, wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte. Erwartet wurden im Vorfeld 1500 Teilnehmende.

„Nazis auf den Mond, weil dort keiner wohnt“: Demo in Harburg

Der Protest verlief ohne Zwischenfälle. Auf Schildern, die die Demonstranten in die Luft hielten, stand unter anderem „Alternative für Dummies“, „Harburg steht zusammen“ und „Nazis auf den Mond, weil dort keiner wohnt“.

Heute werden Zehntausende bei einem Protestmarsch durch die Hamburger Innenstadt erwartet. Das Motto lautet „Für Vielfalt und unsere Demokratie – Hamburg steht zusammen gegen die AfD“. Los geht es um 14 Uhr auf an der Ludwig-Erhard-Straße. Hier finden Sie alle wichtigen Infos. (elu)