Demo gegen rechts: Ganz toll gemacht – und jetzt?

Kein Tag ohne Jubelmeldungen: Hunderttausende sind in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen rechts zu demonstrieren. Doch allein mit einem Spaziergang in die Innenstadt ist es nicht getan.

Das war er also: der ganz große demokratische Wohlfühl-Moment. Von Flensburg bis Garmisch sind in den vergangenen Tagen Hunderttausende gegen rechts auf die Straße gegangen. Nicht nur in Hamburg mussten Demonstrationen wegen übergroßen Andrangs sogar vorzeitig beendet werden.

Doch kann dieser seltene Moment der Einigkeit nur dann Wirkung entfalten, wenn es nicht beim gemeinsamen Spaziergang in die Innenstadt bleibt: Die AfD wird nicht plötzlich klein beigeben, bloß weil man postmodern-ironische Schilder in die Höhe gereckt und sich gegenseitig vergewissert hat, auf der richtigen Seite zu stehen.

Demo gegen Rechts ist gut – wählen gegen Rechts ist besser

Was aber kann man tun? Zunächst einmal: zur Wahl gehen, in Hamburg das nächste Mal am 9. Juni. So lange zwischen einem Viertel und der Hälfte (!) aller Wahlberechtigten keinen Gebrauch von ihrem Bürgerrecht, nein ihrer Bürgerpflicht macht, muss man sich über steigende Stimmanteile am rechten Rand nicht wundern.

Wer nicht wählen geht, hat seine Stimme tatsächlich schon abgegeben. Und dass er sie zurückbekommt, sollte die AfD einmal an die Macht kommen – das ist mehr als fraglich.